7 Lucruri dureroase pe care sa nu i le mai faci inimii tale

In momentul in care te opresti din alergat dupa lucrurile gresite reusesti sa le dai lucrurilor potrivite o sansa sa intre in viata ta.

Nimeni nu se poate intoarce in trecut pentru a reincepe un capitol deja scris, insa oricine poate incepe de astazi pentru a incheia un capitol cu un final frumos. Insa, inainte de a incepe acest proces de transformare, trebuie sa incetezi sa mai faci lucrurile care te-au impiedicat sa traiesti asa cum iti doreai, sa fii fericita si linistita. Iata care sunt acele lucruri: 1. Nu iubi pe nimeni mai mult decat te iubesti pe tine Cel mai dureros lucru este sa te pierzi in procesul de a iubi prea mult pe cineva si sa uiti ca si tu esti speciala. Da, arata-ti dragostea... dar iubeste-te si pe tine. Da, ajuta-i pe ceilalti... dar ajuta-te si pe tine. 2. Nu te mai condamna pentru greselile facute Poate ca ai iubit persoana gresita sau te plangi pentru alegerile gresite, insa indiferent de modul in care viata ta s-a intamplat in trecut, un lucru este sigur: greselile ne ajuta sa gasim persoana potrivita si lucrurile care sunt potrivite pentru noi. Nu te mai mustra si nu mai fi atat de dura cu tine, cu totii gresim, cu totii avem lupte, cu totii regretam lucruri din trecutul nostru. Insa tu nu esti greselile tale, nu esti luptele tale, nu esti durerea pe care o simti. Acum ai puterea de a iti schimba ziua si viitorul. Fiecare lucru care s-a intamplat vreodata in viata ta te pregateste pentru un moment care urmeaza sa se intample. 3. Nu mai pierde timp cu oamenii gresiti Viata este prea scurta pentru a petrece timp cu oamenii care te scurg de energie. Daca cineva te vrea in viata sa, iti va face loc. Nu va trebui sa lupti pentru a avea un locsor in sufletul tau. De asemenea, nu uita urmatorul lucru: nu conteaza oamenii care stau langa tine cand totul este lapte si miere, ci cei care stau langa tine cand esti in cel mai rau moment al vietii tale. 4. Nu te mai minti Poti minti pe oricine altcineva in aceasta lume, insa nu te minti pe tine insati. Viata ta se schimba, se transforma, devine mai frumoasa doar atunci cand risti - iar primul si cel mai dificil step pe care il poti face este sa fii sincera cu tine insati.

16 Septembrie 2021 Echipa Kudika