AMNA aduce vara înapoi cu un nou single: Tu, tu, tu

AMNA aduce vara înapoi cu cel mai nou single „Tu, tu, tu”, însoțit de un videoclip exotic filmat în Tenerife.

comunicat de presa: Artista arată mai hot ca oricând în cel mai fresh clip al său și apare în mai multe ținute ce îți taie respirația. „Tu, tu, tu” este o piesă fun și cool, ce i se potrivește foarte bine artistei.

„Mi-am dorit să aduc vremea frumoasă din Tenerife și se pare că am reușit. Vara aceasta am adunat o mulțime de amintiri și am trăit momente imprevizibile, iar amintirile sunt împărtășite cel mai bine prin muzică. «Tu, tu, tu» este pentru toți îndrăgostiții care au trăit o poveste de iubire pasională. Sper să ajungă la voi, să pătrundă în inimile voastre și să vă aducă o stare super bună”, povestește artista.

AMNA a cucerit publicul cu piese precum „Tell me why”, „În oglindă” (feat. Robert Toma), „Banii”, „Nu poți să mă uiți” și „Arme” (feat. What’s UP), care au reușit să strângă milioane de vizualizări pe YouTube și să ajungă în topurile radiourilor din România. Au urmat piese precum „De Câte X Vrei Tu”, „Aproape cel mai departe” (în colaborare cu Robert Toma), „14 februarie” și „Ce rămâne de făcut”, feat. KEED de la Șatra B.E.N.Z. În luna mai a anului trecut, artista a colaborat pentru a treia oară cu Dorian Popa și au lansat „Cealaltă ea”, single ce a adunat peste 11 milioane de vizualizări pe YouTube, apoi a lansat „Cine pe cine”, alături de Robert Toma, „Fix așa cum ești” și „Adorm cu amintirea ta”, alături de Robert Toma. În martie, AMNA a colaborat pentru prima dată cu Liviu Teodorescu și lansează „Sper s-o iubești”, o poveste emoționantă pusă pe note muzicale despre iubirea pe care cândva doi oameni au trăit-o, dar și despre karma.