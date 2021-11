Paris Hilton a purtat 5 rochii albe si una roz in ziua nuntii. Care iti place cel mai mult?

Nu ar fi nunta lui Paris Hilton fara niste festivitati extravagante... si 5 rochii de mireasa.

Weekendul trecut, Paris Hilton s-a casatorit cu Carter Milliken Reum, un tanar antreprenor cunoscut in lumea afacerilor. Vedeta a ales sa isi schimbe rochia de mireasa nu o data, ci de 5 ori.

Asa cum era de asteptat de la cineva care traieste ca cea mai extravaganta papusa Barbie in viata, Paris Hilton a vrut sa aiba parte de cele mai frumoase tinute in ziua nuntii. Chiar daca in interviurile anterioare spunea ca are in plan sa se schimbe de 10 ori, iata ca vedeta s-a limitat la doar 5 rochii.

Prima si cea mai importanta rochie a fost cea purtata in timpul ceremoniei de la biserica. Paris a ales o creatie Oscar de la Renta - o rochie inspirata din stilul lui Grace Kelly. Rochia a avut un decolteu inalt, maneci din dantela, flori presate si o fusta compusa din 20 de straturi de tul si o crinolina. Voalul a fost si el lung, acoperit cu flori brodate. Look-ul a fost completat cu cercei cu diamante stralucitoare si o coafura foarte simpla - un coc elegant.

Paris a spus ca intotdeauna a visat sa mearga la altar intr-o "rochie incredibila, frumoasa, atemporala si chic."

"Am iubit-o pe Printesa Grace Kelly si m-am gandit mereu la felul in care era atat de eleganta si emblematica si stiam ca vreau sa fiu eleganta ca ea atunci cand ma voi casatori si voi merge spre altar." - a spus Paris intr-o postare de pe Instagram.

Pentru receptie, mireasa s-a schimbat de doua ori - una dintre rochii a fost realizata tot de catre Oscar de la Renta. De data aceasta a ales sa poarte o rochie scurta din tafta, cu decolteu Bardot si flori 3D.

Rochia cu numarul 4 a fost destinata dansului mirilor si a fost una lunga, din tull, cu corset. Umerii au fost lasati goi, pe ei cazand cazand putin material pentru a oferi eleganta tinutei. Intregul look a fost completat de o coronita de printesa.

Cea de-a 5-a rochie a fost una usor extravaganta - plina de stelute, cu un decolteu adanc si transparenta in partea de jos.

Ultima rochie, cea cu numarul 6, a fost inspirata din stilul lui Barbie... veti vedea mai jos de ce spun asta. Culoarea preferata a lui Paris este roz, asa ca trebuia sa fie si o rochie in aceasta nuanta in una din cele mai importante zile a vietii sale, nu credeti? Rochia scurta a fost accesorizata cu ochelari de soare in forma de inima, un voal scurt si botine. Totul roz.

Mai jos gasiti si un video cu 4 dintre rochiile purtate de Paris Hilton in ziua nuntii.

foto main Paris Hilton, Instagram

Vizionare placuta