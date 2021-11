7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (29 noiembrie - 5 decembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra pentru ziua de luni:

Sunt recunoscatoare pentru toate lucrurile bune din viata mea. Ii multumesc Universului pentru drumul pe care il parcurg si pentru surprizele pe care le descopar.

Mantra pentru ziua de marti:

Invat sa ma detasez de tot ce nu imi este necesar. Stiu ca nu pot controla tot ce mi se intampla, asa ca fac un pas in spate si ii permit Universului sa preia controlul si sa imi arate drumul pe care trebuie sa merg.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Incerc sa iau in serios criticile constructive pe care le primesc fara sa le las sa ma copleseasca. Ce spun alti oameni despre mine nu conteaza. Imi ascult propria intuitie si ii permit acesteia sa imi fie ghid in acest capitol.

Mantra pentru ziua de joi:

Eu sunt singura care stie cu adevarat ce se intampla in sufletul meu. Nu permit altor persoane sa imi spuna daca sunt fericita sau nu si nici cum ar trebui sa imi traiesc viata.

Mantra pentru ziua de vineri:

Oriunde se intampla sa ma aflu, acolo trebuia sa ajung. Am incredere in Univers. Stiu ca el are un plan destinat pentru mine.

Mantra pentru ziua de sambata:

Totul se afla in echilibru. Singura problema care exista este in sufletul meu. In sine, lumea nu are niciun fel de problema.

Mantra pentru ziua de duminica:

Nu mai lupt cu morile de vant. Ma predau destinului pentru ca stiu ca ori de cate ori accept acest moment, asa cum este el, stiu ca sunt in pace. Sufletul meu este linistit.

