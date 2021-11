Evenimentele astrologice din decembrie ne vindeca si ne ajuta sa fim intr-un echilibru perfect cu divinitatea

Am avut parte de o calatorie extraordinara in acest an. Si am reusit. Iata-ne la final de 2021... mai puternici ca niciodata, mai curajosi, mai siguri pe noi, mai fericiti si mai linistiti.

Luna decembrie este legata de numarul 12 in numerologie, un numar magic, foarte strans de divinitate, de Univers, de perfectiune si ordine cosmica. Ne asteapta o luna magica plina de oportunitati frumose, de impliniri pe plan sentimental, de vindecare adevarata si de iubire sincera.

Ultimele luni ale lui 2021 ne-au transformat incredibil de mult. Decembrie vine cu claritate, intelepciune emotionala si putere de a ne preda in fata Universului si de a ne lasa pe mainile destinului.

Iată care sunt cele mai importante evenimente astrologice din decembrie 2021:

1 Decembrie: Neptun iese din retrograd

foto NASA images, Shutterstock

Dupa o calatorie retrograda de 5 luni, Neptun, planeta mereu visatoare, magica, mistica, isi incepe drumul direct in semnul Pestilor. In astrologie, Neptun reprezinta visuri, iluzie, inselaciune, magie.

4 decembrie: Luna Noua si Eclipsa Totala de Soare in Sagetator

In timp ce a fost retrograd, Neptun ne-a determinat sa ne dezbracam de fantezii si sa ne punem in contact cu realitatea. Acum vine catre noi cu inspiratie proaspata si noua de a ne incuraja ideile, gandurile, visurile. Este vital sa integram lectiile invatate in ce vrem sa facem. Trebuie sa ne ascultam intuitia si sa nu ne ascundem in spatele anxietatilor, a fricilor si realitatilor nedorite.

foto Alexandr Belous, Shutterstock

Calatorind prin inima portalului eclipsei, Luna Noua din decembrie are loc in zodia Sagetator si se intampla sa fie in acelasi timp cu o eclipsa de soare - moment magic in Univers ce activeaza intelepciunea, cresterea interioara si expansiunea superioara.

In ultima perioada am experimentat o serie de evenimente epuizante si provocatoare din punct de vedere emotional, care au provocat furtuni de incertitudine si confuzie. Luna Noua din decembrie vine ca un foc ceresc, luminand o cale fantastica. Sagetatorul este lumina intelepciunii fizice si a expansiunii, cautatorul adevarului, care ne ajuta sa aducem in sufletele noastre sentimente de credinta, de bucurie si optimism.

Energiile eclipsei amplifica intensitatea Lunii Noi si este timpul sa ne aprofundam increderea in sincronizarea universala, sa ne imbunatatim starea de spirit si sa cream o mai mare aliniere cu divinitatea.

