7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (13-19 decembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Iubesc viața și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am trăit până acum. Pentru tot ce am primit. Pentru tot ce am învățat. Pentru tot ce am iubit. Pentru tot ce am simțit.

Mantră pentru ziua de marți:

Sunt prezentă. Sunt sufletistă. Sunt atentă la oamenii din jurul meu. Mă concentrez asupra calităților pozitive, asupra punctelor forte. Acesta este modul prin care fac diferența.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Mă eliberez de trecut pentru că știu că singurul moment care contează este chiar acum. Aleg să pășesc către viitor cu zâmbetul pe buze și cu încredere că totul va fi bine.

Mantră pentru ziua de joi:

Mă concentrez asupra ceea ce sunt. Nu sunt ură, nu sunt lacrimi, nu sunt probleme. Sunt un suflet pur care alege să meargă mai departe indiferent de situația în care se află.

Mantră pentru ziua de vineri:

Îmi predau grijile Universului. Aleg să mă eliberez de toate fricile pe care le am și să accept ajutorul divinității.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Astăzi am curajul de a fi eu însămi. Astăzi am curajul de a face față situațiilor dificile. Astăzi am curajul de a trăi în momentul prezent. Astăzi am curajul de a alege cu inima.

Mantră pentru ziua de duminică:

Astăzi aleg să văd partea frumoasă a vieții. Aleg să mă bucur de fiecare moment. Aleg să fiu recunoscătoare pentru tot ce mi se întâmplă. Aleg să trăiesc cu zâmbetul pe buze.

