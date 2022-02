Ai un iubit nou? 5 lucruri pe care sa NU le faci acum daca iti doresti o relatie sanatoasa

Formati un cuplu de putin timp, dar simti ca este o relatie in care vrei sa investesti si pe care iti doresti sa o transformi in ceva serios.

O relatie sanatoasa are nevoie de efort constant din partea ambilor parteneri. Totusi, inainte de toate, ea trebuie sa fie fondata pe un set de principii sanatoase. Cu alte cuvinte, dinamica formata la inceput este extrem de importanta si poate influenta puternic modul in care relatia voastra se dezvolta in timp. De aceea, este esential sa pui bazele corecte.

Iata 5 lucruri pe care sa NU le faci daca iti doresti sa construiesti o relatie sanatoasa!

1. Nu intra prea repede in discutii despre fostele relatii. Stim la ce te gandesti. Bineinteles ca trecutul poate fi foarte relevant de discutat. Experientele anterioare va pot ajuta pe amandoi sa nu mai repetati anumite greseli. Cu toate acestea, in faza incipienta a unei relatii, este indicat sa eviti cu desavarsire discutiile foarte complexe si detaliate despre fostii vostri parteneri.

