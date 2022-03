Cum iti antrenezi creierul pentru a fi mai spontana in viata de zi cu zi

Unele persoane simt, in mod natural, sa spuna „da” tuturor oportunitatilor care le ies in cale. Altele prefera sa fie precaute, organizate si sa cantareasca avantajele si dezavantajele inainte sa se aventureze.

Daca faci parte din categoria a doua, dar vrei sa inviti mai multa spontaneitate in viata ta, acest articol este pentru tine. Nu iti promitem ca vei fi cea mai spontana femeie din Univers. Totusi, vei avea parte de mici schimbari importante.

Adesea, persoanele calculate si rezervate nu au antrenat muschiul deschiderii la noi experiente. Acesta se poate „antrena” treptat, din fericire. Iar mai multa spontaneitate te va ajuta, cu siguranta, atat in viata personala, cat si in cariera. Iata cum sa fii mai spontana in viata de zi cu zi!

1. Exerseaza mai intai acolo unde riscul este foarte mic. Daca ai ezitat intotdeauna sa spui „da” din prima, nu este momentul sa te arunci cu capul inainte in toate situatiile de maine incolo. Din contra, este mai bine sa incepi cu pasi mici, pentru a nu fi intimidata si trimisa la loc in spatiul cunoscut al confortului.

