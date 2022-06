7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (6-12 iunie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Ziua de astăzi este una specială. Este un cadou de la Univers. Astăzi aleg să primesc iubire, sinceritate, bunătate, fericire.

Mantră pentru ziua de marți:

Nu mai trăiesc în trecut. Aleg să privesc cu zâmbetul pe buze acest prezent minunat care este chiar în fața mea. Mă eliberez de tot ce s-a întâmplat până acum și mă iert.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Am puterea de a învăța din tot ce am trăit până acum. Am puterea de a fi liberă și de a merge mai departe cu viața mea.

Mantră pentru ziua de joi:

Sufletul meu luptă pentru a fi fericit, este momentul să îi ofer o mâna de ajutor și să mă pun pe primul loc. Să cred în mine și să merg mai departe.

Mantră pentru ziua de vineri:

Am încredere în mine și merg mai departe. Totul este posibil.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Mă las purtată de sentimente. Intuiția nu dă niciodată greș.

Mantră pentru ziua de duminică:

Este timpul să investesc în lucrurile care contează pentru mine. Este timpul să investesc în fericirea mea.

foto main Le Panda, Shutterstock

Vizionare placuta