Lasa-te condusa de inima, dar nu pierde din vedere micile detalii care fac diferenta inca de la prima intalnire.

Jocul si tachinarea de la inceputul unei relatii sunt incitante, dar si foarte frustrante daca partenerul este cel nepotrivit. In mod ideal, iti poti da seama inca de la prima intalnire daca intre voi exista potrivire si puteti forma un cuplu. Iata cele 4 semne peste care sa nu treci niciodata cu vederea la prima intalnire:

ARE O ATITUDINE NEPOTRIVTA. Fii atenta la cum ti se adreseaza si cum se comporta in preajma ta. Chiar daca la o prima intalnire cu totii ne straduim sa dam ce avem mai bun in noi, unora le mai scapa mici detalii.

Daca potentialul tau partener nu iti respecta limitele la prima intalnire, cel mai probabil nu va tine cont de nevoile tale pentru a obtine ce isi doreste. Nici acum, nici mai tarziu. In plus, ar trebui sa fii atenta daca acesta isi schimba rapid dispozitia si de la incantare ajunge usor sa se simte inconfortabil. Ah… si sa nu incerce sa para superior sau sa te domine (da, se poate si de la prima intalnire).

foto main pixabay

