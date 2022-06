Sa fii singura este mai bine decat sa fii cu persoana gresita

Se spune ca pasarile care zboara singure au cele mai puternice aripi. La fel este si pentru oameni. Oamenii nici nu stiu ce puteri ascund pana cand nu invata sa mearga singuri pe drumuri grele, dureroase, necunoscute, pline de lectii.

Sa nu te temi niciodata de singuratatea deoarece aceasta este un dar de la Dumnezeu. Ea te invata sa fii bine cu tine insati, sa te descoperi, sa-ti dai seama ce conteaza cu adevarat pentru tine, cine esti si ce vrei de la viata, care este scopul tau si ce te face fericita.

Nu cadea prada societatii, nu alerga in relatii gresite doar de teama de a nu ramane singura. Nu te ascunde in spatele altor persoane. Bucura-te de ceea ce traiesti, onoreaza-ti drumul in viata si ai rabdare... pentru ca sufletul tau pereche iti va bate la usa in momentul in care amandoi veti fi pregatiti sa construiti o viata impreuna.

Iata cateva lectii pe care le-am invatat in singuratate si care cred ca te vor ajuta si pe tine:

1. Esti responsabila pentru propria fericire.

2. Daca cineva rade de visurile tale, atunci nu este persoana potrivita pentru tine.

3. Sa fii complet independenta este o bucurie imensa.

4. Nu poti forta pe nimeni sa te placa cu adevarat.

5. Comunicarea este cheia intelegerii.

6. Limitele sunt importante... in toate relatiile. Nu permite nimanui sa le depaseasca.

7. Daca nu iti cunosti valorile, atunci cineva le va defini si ti le va insusi pentru tine.

8. Intalnirea cu tine insati este un act minunat.

9. Nu poti fugi de ceea ce simti... indiferent de cat de mult incerci.

10. Nu iti cobori standardele pentru a se potrivi cu nivelul de confort al unei persoane.

11. Sa ceri ajutorul atunci cand simti ca nu mai poti nu este o slabiciune.

12. In singuratate ai cele mai frumoase si mai sincere discutii cu tine insati.

13. Nu te schimba pentru a fi pe placul altei persoane.

14. Persoana care vrea sa te schimbe nu te iubeste cu adevarat.

15. Timpul pe care il petreci cu tine insati nu are masura... si este cel mai bine investit timp.

16. Timpul vindeca toate ranile.

17. Nu te multumi niciodata cu mai putin doar pentru ca iti este teama sa fii singura.

18. Vulnerabilitatea este o superputere.

19. Autenticitatea ta va atrage persoana care iti este destinata atunci cand te astepti cel mai putin.

