Alexandra Stan & MasterM lansează piesa 'I Have A Dream (Ecuador)' feat. 24HRS

Alexandra Stan colaborează cu MasterM pentru single-ul „I Have A Dream (Ecuador)”, o reinterpretare a hitului anilor ’90 - „Ecuador” a DJ-ului și producătorului Sash!. De asemenea, piesa are parte de un super featuring cu rapper-ul 24hrs.

comunicat de presa: Produsă de DJ-ul german Sash!, piesa „Ecuador” a fost lansată în aprilie 1997 și a devenit un succes internațional ajungând pe primul loc în Belgia, România, Bulgaria sau Scoția și in topuri dedicate muzicii dance din America și Canada.



MasterM a lansat deja colaborări cu Sean Kingston („Killin Me Softly”), Fatman Scoop ("On My Way") și The Mode ("Can't Control Myself") și își continuă călătoria în lumea divertismentului și a muzicii.

Alexandra Stan și-a făcut debutul în muzică alături de MediaPro Music, când a lansat single-ul „Lollipop / Param Pam Pam". Ulterior, au urmat single-uri ca „Mr. Saxobeat", „Lemonade" sau „Get Back (ASAP)". Alexandra cucerește publicul prin naturalețe și creativitate. Artista, originară din Constanța, România, a fost și este foarte ascultată în toate colțurile globului. Un exemplu recent este hitul „Mr. Saxobeat" care a atins pragul de 300.000.000 de stream-uri pe Spotify, fiind singura piesă a unui artist român care reușește această performanță. În același timp, canalul de YouTube al artistei a depășit 1 milion de abonati. În 2021, Alexandra a colaborat cu renumitele surori DJ, NERVO, pentru piesa „Come Into My World”, și a lansat single-ul „Tokyo”. În plus, Alexandra Stan a colaborat și cu Faustix și Zookeepers pentru piesa „Future Calling” și cu Alex Parker pentru track-ul inspirat de cel mai îndrăgit film de Crăciun, „Home Alone (Macaulay Culkin)”. În 2022, Alexandra Stan a lansat cel de-al cincilea album de studio - „Rainbows”.

