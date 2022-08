10 semne care arata ca tristetea ta este, de fapt, depresie

Simptomele tulburarii depresive majore se pot manifesta sub forma de sentimente de deznadejde si iritabilitate pentru anumite persoane, sau ca sentimente de deznadejde si epuizare in cazul altora.

Depresia – care este una dintre cele mai frecvente tulburari de dispozitie – poate varia foarte mult de la persoana la persoana. Sa traiesti ocazional momente de tristete este ceva absolut normal, face parte din firea umana, motiv pentru care este greu sa iti dai seama cand se transforma intr-o problema persistenta si grava, care necesita ajutor.

Tulburarea depresiva majora (MDD), cunoscuta si sub denumirea de depresie clinica, este mai mult decat un singur sentiment. Este o afectiune mintala debilitanta care se poate strecura pe nesimtite in viata ta, starnind o multime de ganduri si emotii ce te pot face sa simti ca viata nu merita traita.

Este important sa iti amintesti ca a te simti in acest fel nu este vina ta, deoarece depresia este o afectiune complicata, care adesea nu are o singura cauza clara, spune Anne H. Gilbert, M.D., psihiatru clinician la Indiana University Health. De fapt, potrivit Institutului National de Sanatate Mintala, cercetarile arata ca depresia se poate dezvolta din cauza unei combinatii de factori genetici, de mediu sau psihologici, dintre care multi pot fi in afara controlului propriu.

Citeste continuarea pe andreearaicu.ro

foto main pixabay

Vizionare placuta