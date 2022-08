Ai incredere in tine! Ai putut de fiecare data si o sa poti in continuare; asta este doar un moment in care ceva in interiorul tau – inima, organismul, psihicul – vrea sa iti spuna ca ai nevoie de o pauza.

Din momentul in care ti-ai pierdut increderea in tine, sa o recapeti este un proces destul de lung si deloc usor. Important este sa constientizi faptul ca nu este finalul, ci ca oricand poti redeveni o femeie increzatoare in propriile calitati si forte. Dorinta, rabdarea, credinta si perseverenta te vor ajuta sa ajungi acolo unde ti-ai propus. Si iata in plus 5 obiceiuri zilnice ale femeilor increzatoare pe care ar trebui sa le introduci incepand de azi in rutina ta.

ADU-TI AMINTE DE CE AI INCEPUT

De ce te ridici din pat in fiecare dimineata? De ce faci ceea ce faci? Daca ai raspunsurile la aceste intrebari si esti sigura de ele, atunci asta este inceputul crezului tau. Autorul si speaker-ul motivational Simon Sineak este de parere ca atunci cand incepi cu “de ce?” in loc de “cum fac?” si “ce fac?”, ai toate sansele sa te motivezi in fiecare zi si, in acelasi timp, sa ii inspiri pe cei din jurul tau.

