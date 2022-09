7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (5-11 septembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

Am încredere că Universul are un plan frumos pentru mine. Aleg să fac un pas în spate și să îi permit să își joace cartea. Între timp, mă bucur de călătorie.

Mantră pentru ziua de marți:

Am curajul să lupt pentru ceea îmi doresc. Am curajul să nu renunț la visurile mele. Am curajul să merg mai departe pe acest drum pentru că știu că este cel potrivit pentru mine.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Nu-mi este frică să dau greș. Eșecul este doar o oportunitate de a învață lecții importante, de a o lua de la capăt, de data aceasta cu o nouă mentalitate.

Mantră pentru ziua de joi:

Am renunțat la toate gândurile și sentimentele negative despre mine. În inima mea există iubire pentru tot ceea ce sunt, iar în sufletul meu există apreciere pentru tot ce am trăit până acum.

Mantră pentru ziua de vineri:

Am tot ce îmi trebuie pentru a trece peste toate obstacolele care îmi stau în cale și care nu îmi permit să îmi îndeplinesc visurile.

Mantră pentru ziua de sâmbătă:

Eu inspir frumos. Fericirea mea îi va influența și pe cei din jurul meu să fie fericiți.

Mantră pentru ziua de duminică:

Nu îmi este teamă să schimb lucruri. Am încredere în Univers că totul va fi bine.

foto main Ironika, Shutterstock

