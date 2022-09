Universul ne cere sa nu mai fim atat de speriati. Mercur retrograd nu este aici pentru a ne distruge vietile sau pentru a crea probleme in relatiile dintre noi. Din contra, el vine pentru a scoate in evidenta anumite aspecte care sa ne ajute sa ne realiniem la scopul nostru in viata, sa resetam anumite aspecte importante, sa reorganizam prezentul si sa revizuim ce am trait pana acum astfel incat sa incepem un nou capitol puternici, siguri pe noi si aliniati la scopul nostru.

Este momentul sa depasim toate temerile in ceea ce priveste comunicarea sincera. Mercur, Mesagerul Cosmic, isi schimba oficial directia in ziua de 10 septembrie, stationand retrograd in Balanta pana pe 24 septembrie, iar din 24 septembrie pana ape 3 octombrie in Fecioara.

Mercur retrograd apare, de obicei, de trei ori intr-un an, insa anul 2022 este unul special si ne aduce cinci retrograde importante - primele trei incep in semne de aer si se incheie in semnele pamantului.

In acest moment efectele lui Mercur retrograd se fac deja simtite deoarece energia tinde sa aiba efect inca din timpul fazei sale de pre-umbra.

Universul ne cere sa nu mai fim atat de speriati. Mercur retrograd nu este aici pentru a ne distruge vietile sau pentru a crea probleme in relatiile dintre noi. Din contra, el vine pentru a scoate in evidenta anumite aspecte care sa ne ajute sa ne realiniem la scopul nostru in viata, sa resetam anumite aspecte importante, sa reorganizam prezentul si sa revizuim ce am trait pana acum astfel incat sa incepem un nou capitol puternici, siguri pe noi si aliniati la scopul nostru.

Mercur retrograd ofera, de asemenea, oportunitati de recalibrare a ceea ce suntem si de conectare dintre suflet, inima si minte. Aceasta aliniere este destul de importanta deoarece ne va ajuta sa cautam adanc in interiorul nostru si sa gasim ceea ce suntem cu adevarat.

Trecand de la Balanta la Fecioara, de la o zodie de aer la una de pamant, Universul aduce treziri profunde ale spiritului si ne ajuta sa ne schimbam focalizarea pentru a avea acces la propriul destin.

Temele vitale din acest retrograd sunt urmatoarele:

1. Relatii

Cine suntem? Pe cine acceptam in jurul nostru? Cui permitem sa ramana in viata noastra? Oferim prea mult? Primim prea putin? Avem conflicte de rezolvat? In aceasta perioada trebuie sa fim foarte atenti la modul in care interactionam cu oamenii din jurul nostru.

Avem ocazia sa ne raspundem la cele mai importante intrebari astfel incat sa reusim sa ne eliberam de oamenii toxici si negativi si sa facem loc celor cu adevarat importanti. Fericirea pe care o cautam in relatii poate fi accesata, tine numai de noi sa stim ce si cum sa alegem.

2. Valori si visuri in viata

Suntem acolo unde vrem sa fim? Traim pentru noi sau pentru altii? Alegem ceea ce ne dorim sau ne lasam influentati de oamenii din jurul nostru?

In aceasta perioada Universul ne indeamna sa avem mai multa grija de noi. Acum este momentul sa ne ascultam gandurile, sentimentele, emotiile si intuitia si sa ne dam seama daca ceea ce traim este destinul nostru. In caz contrar, putem face schimbari importante astfel incat sa ajungem pe drum corect, pe cel pe care divinitatea il are pentru noi.

3. Potential creativ si visuri neimplinite

Aceasta perioada este una foarte buna pentru cei care vor sa faca schimbari importante. Creativitatea este in floare, avem imaginatie si Universul ne ofera unda libera in ceea ce priveste schimbarile nu doar profesionale, ci si personale.

Daca avem visuri neimplinite, acesta este un moment potrivit pentru a ne lua inima in dinti si a ne pune in aplicare planurile. Important este sa nu ne dam batuti; indiferent de cat de dificil este drumul pe care mergem, trebuie sa avem incredere in noi si sa luptam cu tot sufletul pentru ceea ce ne dorim.

foto main IgorZh, Shutterstock

Vizionare placuta