Cum faci ca metoda manifestarii sa functioneze si in cazul tau

2022 este clar anul manifestarii dorintelor! Cere si ti se va da, dar nu astepta sa iti bage cineva in sacosa, lucreaza ca sa obtii!

Desi in prezent este in tendinte pe TikTok, manifestarea nu este nimic nou. A fost subiectul a zeci de carti de succes („The Secret” si „The Law of Attraction Made Easy”) si a fost laudata de personalitati precum Oprah si Deepak Chopra. Dar chiar inainte de Oprah sau de lista celor mai bine vandute carti de dezvoltare personala, principii asemanatoare manifestarii au fost folosite in practicile spirituale si filozofice de secole, de la transcendentalism la hinduism. Legea atractiei in sine a fost teoretizata initial de spiritistul Phineas Quimby din secolul al XIX-lea.

Pe scurt, premisa de baza a manifestarii este transformarea gandurilor in realitate, dar nu este vorba doar de a dori si de a gandi ca se va implini. Manifestarea se refera la utilizarea actiunilor, emotiilor, credintelor si obiceiurilor pentru a-ti crea propria realitate. Manifestarea intentionata necesita efort.

De asemenea, in timp ce manifestarea este considerata a fi o practica, este ceva ce facem toata ziua in fiecare zi, indiferent daca suntem constienti sau nu. Conform legii atractiei, energia pe care o pui in lume este ceea ce primesti inapoi (chiar daca este subconstient), asa ca practica manifestarii inseamna doar sa fim mai intentionati cu modul in care ne cream propriile vieti.

