Metoda 'pietrei neclintite', trucul care te ajuta sa reduci la tacere oamenii toxici

Esti o persoana amabila, iubitoare si constiincioasa. Faci tot ce poti pentru a te inconjura de oameni pozitivi, care nu se hranesc cu drame (ale lor sau ale altora).

Dar nu este mereu posibil sa elimini toate persoanele toxice din viata ta. Iar aici intervine metoda „pietrei”. Este o modalitate eficienta de a tine sub control efectele pe care oamenii toxici le au asupra ta, fie ca ai de-a face cu un coleg narcisist, o soacra dificila sau un coleg de apartament care te stoarce de energie.

Ce este metoda „pietrei neclintite”?

Psihologul Nadene van der Linden a scris despre aceasta tehnica pe blogul sau, Unshakeable Calm. Practic, este modalitatea prin care ii opresti pe oamenii toxici sa transforme situatii obisnuite in drame care sa-ti provoace stari negative si stres inutil – acele lucruri pe care ei, de fapt, le adora. Atunci cand te comporti ca si cum ai fi plictisita, neinteresata si deloc atenta, nu faci altceva decat sa descurajezi persoanele toxice din a te implica in dramele lor. Astfel ca oamenii toxici vor cauta o tinta mai interesanta pentru a-si pune in practica acel comportament manipulator specific.

