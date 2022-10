Nu mai renunta la tine pentru a ajuta oamenii care nici macar nu sunt acolo cand ai nevoie de ei 

Tine minte urmatorul lucru: oamenii potriviti nu ti-ar cere niciodata sa fii altcineva decat esti. Oamenii potriviti nu ti-ar cere niciodata sa oferi mai mult decat poti oferi. Oamenii potriviti nu ti-ar cere niciodata sa renunti la tine pentru a ii salva pe ei.

Nu mai renunta la tine pentru a ajuta oamenii care nu te cunosc cu adevarat. Acestia sunt cei care nu se vor sinchisi niciodata sa se bucure la fericirea ta si nici sa iti vina in ajutor atunci cand vad ca treci prin momente dificile. Acestia sunt cei pe care nu ii vei gasi niciodata atunci cand vei avea nevoie de o mana de ajutor... si pentru care nu vei fi niciodata suficient de buna.

Nu mai renunta la tine pentru oamenii care nu sunt niciodata acolo sa te ajute sa te ridici de la pamant. Nu mai renunta la tine pentru oamenii care urasc sa te vada luptand pentru visurile tale. Nu mai renunta la tine pentru a ajuta oamenii care nu fac nimic altceva decat sa iti fure linistea din suflet si bucuria din inima. Inceteaza sa mai dai explicatii multe oamenilor care au ales deja sa nu te inteleaga.

Nu iti mai suprima sentimentele pentru a ii face pe cei care te ranesc in mod repetat sa se simta confortabil. Nu iti mai trada propriile limite pentru oamenii care nici macar nu le vad (dar sa le mai respecte...). Nu te mai preface ca nu ai nevoie de oameni care sa te accepte pentru ceea ce esti. Nu mai mentine relatii cu oamenii care nu fac nimic altceva decat sa se foloseasca de tine.



Pentru ca... atunci cand faci toate aceste lucruri, renunti la tine... Te abandonezi. Si astfel ajungi sa te transformi intr-o persoana pe care nu o mai recunosti. Te vei simti straina in propria ta piele. Vei trai viata altor persoane. Vei fi plina de resentimente, suparata, dezamagita si trista. Te vei mustra pentru ca ai oferit tot ce aveai tu mai bun celor care nu meritau. Si partea cea mai rea este ca vei fi inconjurata de oameni care nu vor vedea sufletul tau frumos... in schimb, ei se vor hrani din toata aceasta suferinta a ta.

Oricat de greu ar fi, pune bariere intre tine si toti oamenii toxici din viata ta. Renunta la ei pentru a nu renunta la tine. Pentru ca, daca nu o faci, te vei pierde pe tine si vei ajunge sa traiesti ceea ce nu iti este destinat.

foto main Tiko Aramyan, Shutterstock

