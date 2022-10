7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (10-16 octombrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantră pentru ziua de luni:

In lumea mea este liniste. Pacea imi invadeaza sufletul in timp ce iubirea imi hraneste inima. Ma bucur de fiecare clipa pe care o traiesc.

Mantră pentru ziua de marti:

Sunt impacata cu ceea ce traiesc. Imi accept destinul si ii permit Universului sa imi arate care este drumul pe care trebuie sa merg in continuare.

Mantră pentru ziua de miercuri:

Iubesc cu tot sufletul meu clipa de acum. Momentul prezent este singurul care exista si singurul care conteaza. Traiesc cu sufletul impacat.

Mantră pentru ziua de joi:

Am incredere in mine si merg mai departe cu planurile mele. Lupt pentru a imi implini visurile si pentru a ajunge acolo unde imi doresc.

Mantră pentru ziua de vineri:

Imi deschid inima si imi pun sufletul pe tava in fata oamenilor la care tin. Renunt la masti pentru a construi relatii frumoase cu toata lumea.

Mantră pentru ziua de sambata:

In lumea mea este liniste si pace. Nu ma mai pierd in detalii, nu ma mai sperii de schimbari, nu ma mai intorc in trecut. Sunt aici si sunt fericita.

Mantră pentru ziua de duminica:

Nu imi mai este teama de schimbari. Stiu ca Universul are un plan frumos pentru mine si ii permit sa imi arate care este traseul pe care il am de facut.

