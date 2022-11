7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (7-13 noiembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Singurele lucruri care stau intre mine si visurile mele sunt scuzele pe care le gasesc de fiecare data. Este timpul sa ma opresc si sa lupt pentru ceea ce imi doresc.

Mantra zilei de marti:

Am tot ce imi trebuie pentru a face din ziua de astazi cea mai buna zi a vietii mele. Am incredere in mine ca pot fi fericita.

Mantra zilei de miercuri:

Imi umplu sufletul cu energie pozitiva din partea divinitatii. Stiu ca Universul imi este alaturi si are grija de mine.

Mantra zilei de joi:

Imi pun toata energia in lucrurile frumoase care se intampla in viata mea. Sunt fericita cu prezentul meu.

Mantra zilei de vineri:

Las lucrurile de care nu mai am nevoie in trecut pentru ca ele nu mai fac parte din viata mea. Incep sa scriu o noua pagina in acest capitol minunat al vietii mele.

Mantra zilei de sambata:

Nu toate luptele pot fi castigate. Vor fi momente in care voi pierde... si este in regula. Imi invat lectiile si merg mai departe cu viata mea.

Mantra zilei de duminica:

Nu conteaza ce s-a intamplat, ceea ce conteaza cu adevarat este ce fac de acum inainte.

