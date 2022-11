7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (21-27 noiembrie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Aleg sa ma simt bine astazi. Aleg sa am grija de mine. Aleg sa fiu bine in lumea mea. Aleg sa fiu fericita. Aleg sa zambesc cu sufletul.

Mantra zilei de marti:

Ma eliberez de trecut si aleg sa ma iert. Invat sa ma vindec de trecut si sa merg mai departe.

Mantra zilei de miercuri:

Eu sunt singura care stie ce se intampla in sufletul meu. Nu permit altor persoane sa imi spuna daca sunt fericita sau nu.

Mantra zilei de joi:

Vreau să trăiesc în prezent. Vreau sa ma bucur de ceea ce mi se intampla. Vreau sa fiu cu zambetul pe buze. Vreau sa simt iubire in inima mea.

Mantra zilei de vineri:

Aceasta este o noua zi. Aleg sa pun fericirea mea pe primul loc. Astazi las in spate trecutul si ma concentrez asupra momentului prezent.

Mantra zilei de sambata:

Indiferent de situatie, merg mai departe. Dau ce este mai bun din mine in fiecare zi, in fiecare ora, in fiecare minut, in fiecare secunda.

Mantra zilei de duminica:

Clipa de clipa invat sa iubesc totul la mine. Imi iubesc corpul, inaltimea, greutatea, tot ce sunt eu. Imi iubesc trasaturile, ridurile, cicatricile. Imi iubesc inima si sufletul.

foto main: Irina Alexandrovna Shutterstock

