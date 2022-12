La nivel mondial, deseurile generate de o singura persoana pe zi sunt in medie de 0,74 de kilograme - insa acestea variaza foarte mult, de la 0,11 la 4,54 de kilograme. Mai mult, desi tarile foarte dezvoltate reprezinta doar 16% din populatia lumii, acestea reusesc sa genereze aproximativ 34% (sau 683 de milioane de tone) din deseurile lumii. Motivul? Cumparam mai mult decat avem nevoie.

O problema cu adevarat importanta este faptul ca aceasta cantitate de deseuri este intr-o crestere alarmanta. Potrivit noului raport "What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050" realizat de World Bank, daca nu intervenim cu actiuni urgente, pana in anul 2050 deseurile globale vor creste cu 70% fata de nivelurile actuale (generarea anuala de deseuri la nivel mondial va creste la 3,4 miliarde de tone in urmatorii 30 de ani). De asemenea, este posibil ca pana in 2035 sa vedem deja primele semne ale unei potentiale saturatii in unele regiuni industrializate.

Care sunt cei 4 R pentru a aborda problema deseurilor globale?

1. Refuza

Refuza este primul element din aceasta ierarhie. A invata sa refuzi deseurile poate necesita putina practica, insa incorporarea acestui obicei in viata de zi cu zi este cea mai eficienta modalitate de a minimiza deseurile. Ce refuzi? Orice produs care poate ajunge deseu (cel mai clar exemplu: pungile de la supermarket)

2. Redu

Un alt pas important pentru a aborda problema deseurilor globale este reducerea utilizarii produselor daunatoare mediului (aici ne referim la cele nereciclabile) astfel incat sa reusim sa evitam risipa inutila.

3. Reutilizeaza

Materialele de unica folosinta au creat un adevarat trend negativ in societate normalizand comportamentul consumatorilor de a folosi produse o singura data. Rata cu care consumam aceste materiale de unica folosinta este tot mai mare la nivel global. De aceea este foarte important sa invatam sa reutilizam, sa reparam, sa gasim alte intrebuintari produselor pe care deja le avem.

4. Recicleaza

Ultimul R are legatura cu reciclarea, cea mai ecologica metoda de eliminare a deseurilor. Materialele care pot fi reciclate: plastic, hartie, sticla, aluminiu, baterii consumate sau uzate, materiale feroase si neferoase, produse din bumbac, uleiuri, electronice si electrocasnice

Sunt unele companii care au inceput deja sa ia masuri pentru a ajuta mediul inconjurator. Una dintre acestea este Garnier care, in cadrul programului Green Beauty, prezinta toate angajamentele pentru sustenabilitate, o abordare 360 în materie de sustenabilitate, care a condus la transformarea fiecărei etape din lanțul valoric și la reducerea drastică a impactul brandului asupra mediului înconjurător.

Angajamentele Garnier pentru sustenabilitate:

Mai multă aprovizionare responsabilă cu ingrediente. Prin programul de Aprovizionare Responsabilă, Garnier a susținut 670 de comunități ce se confruntă cu provocări sociale sau financiare să acceseze locuri de muncă și venituri echitabile.

Mai multe ingrediente și formule sustenabile. În 2019, formulele pentru îngrijirea părului au atins în medie 91% biodegradabilitate.

Mai multă energie regenerabilă. Din 2005, fabricile și centrele Garnier de distribuție au redus consumul de apă cu 45% și emisiile de CO2 cu 72%. Până în 2025 își propun ca spațiile industriale să fie neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon.

