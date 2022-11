Ce sa faci cand viata nu este asa cum iti doresti tu sa fie?

Este atat de frumos sa vezi cum depasesti o situatie despre care credeai ca te va pune la pamant, cum poti zambi din nou, cum poti regasi linistea. Viata continua sa ne conduca pe cai pe care noi nu am alege niciodata sa mergem de teama, de frica, de comoditate...

Invata-ti sufletul sa nu se mai sperie. Ai incredere in planul Universului pentru tine. Ai incredere in destinul tau.

Nu lasa ca asteptarile tale cu privire la modul in care viata ar trebui sa fie sa te orbeasca si sa nu iti mai permita sa vezi frumusetea prezentului pe care il traiesti.

De ce nu putem trai in momentul prezent?

Chiar si atunci cand viata este frumoasa, una dintre cele mai grele provocari cu care omul se confrunta este sa traiasca pentru momentul prezent. Intotdeauna se va concentra pe ce nu are, pe ce nu reuseste sa obtina, pe ce au altii. De prea multe ori se distrage fara scop cu orice detaliu astfel incat sa nu fie prezent in viata de acum.

Ne folosim de munca compulsiva, de relatiile din jurul nostru, de distrageri pentru a scapa de noi insine si de realitatea de a trai cu sufletul si cu inima. Multi dintre noi fac tot posibilul sa evite senzatia de a fi singuri cu noi insine intr-un mediu in care nu exista distragere.

Renuntam sa petrecem timp cu noi pentru a petrece timp cu altii... Motivul? Facem orice pentru a scapa de sentimentul de singuratate pentru ca a fi singur inseamna sa te confrunti cu adevaratele sentimente: frici, anxietati, anticipare, incertitudine, frustrare, invidie, dezamagire.

Ce este de facut in acest sens?

Este foarte important sa intelegem ca a gasi pacea si fericirea in viata nu inseamna sa fii intr-un loc in care nu exista probleme, provocari si durere. Din contra - inseaman sa fii fix in mijlocul tuturor acestora in timp ce gandesti pozitiv si iti pastrezi calmul in sufletul tau. Acest exercitiu reprezinta puterea interioara si mentala de a renunta la imaginile din capul tau despre cum ar trebui sa fie viata si sa infrunti provocarile momentului prezent cu incredere, echilibru si optimism.

Ce sa faci cand viata nu este asa cum iti doresti tu sa fie?

Incepe sa te eliberezi de toate dorintele, gandurile negative, mustrarile si ideile ca viata ta ar trebui sa fie complet diferita. Observa cu inima deschisa si fara pic de judecata ceea ce esti, ceea ce ti se intampla, ceea ce traiesti, ceea ce simti. Concentreaza-te cu atentie pe emotiile tale, accepta-le, permite-le sa existe.

Relaxeaza partile tensionate ale corpului, apoi relaxeaza partile tensionate ale mintii tale. Cum poti face asta? Concentreaza-te asupra respiratiei: inchide ochii, inspira si expira, ancoreaza-te in prezent si ramai focusata doar pe modul se simte corpul tau facand acest exercitiu.

In aceasta stare mai relaxata, indreapta-ti atentia asupra sentimentelor tale si...

- iarta-te pentru toate greselile facute;

- permite-ti sa redescoperi bunatatea din sufletul tau;

- invata-ti lectiile primite;

- fa pace cu tine cea din trecut pentru a te putea concentra pe versiunea care esti acum, in momentul prezent;

- accepta ceea ce este si nu mai incerca sa schimbi ce nu poate fi schimbat.

Aceasta este viata ta - cu bune si cu rele. Nu iti mai dori sa fii in alta parte in acest moment. Nu mai compara drumul tau. Nu te mai concentra pe ce ai pierdut sau pe ce mai ai de castigat. Invata sa apreciezi unde esti acum. Unde ai ajuns. Ceea ce traiesti. Ai parcurs un drum lung si inca esti in proces de invatare, de crestere, de evolutie. Este momentul sa fii recunoscatoare pentru lectiile primite si pentru viata pe care o ai aici si acum.

foto main luboffke, Shutterstock

