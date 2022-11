Edward Sanda, Cleopatra Stratan, Codruța Filip și Valentin Sanfira au pregătit un altfel de colind: 'Moșule de unde ai bani?'

Compus de către Edward Sanda alături de Cleopatra Stratan, Codruța Filip și Valentin Sanfira, „Moșule de unde ai bani?" este despre iubire, prietenie, dar și despre bătrânul Moș Crăciun care nu uită în niciun an să ofere tot ce are mai bun și mai frumos.

comunicat de presa: Au mai rămas 28 de zile până la cea mai așteptată sărbătoare a anului, unde mirosul cozonacului și a vinului fiert inundă casele oamenilor. Crăciunul este despre bucurie, timp petrecut alături de cei dragi, dar și despre a dărui, iar acum, cei patru artiști au pregătit un colind special pentru toți cei care se lasă purtați de magia sărbătorilor. Compus de către Edward Sanda alături de Cleopatra Stratan, Codruța Filip și Valentin Sanfira, „Moșule de unde ai bani?" este despre iubire, prietenie, dar și despre bătrânul Moș Crăciun care nu uită în niciun an să ofere tot ce are mai bun și mai frumos.

„Am scris acest colind în timpul unei sesiuni la care am participat atât eu, cât și Edi, Codruța și Vali. Ideea de bază a piesei a pornit chiar de la Vali, iar nouă ne-a plăcut și de aici am dezvoltat și a ieșit acest cântec fain. Ne-am dorit să iasă un proiect super optimist și să transmitem o stare foarte bună prin el. Ne-am distrat foarte mult, atât la studio când am înregistrat «Moșule de unde ai bani?», cât și la filmări, unde am râs în hohote. Vrem să le mulțumim foarte mult celor de la Dulcinella, care ne-au îndulcit videoclipul și filmările, dar și lui Silviu, care a ecranizat atât de frumos povestea noastră", spune Cleopatra despre colaborarea cu cei trei artiști.

„Piesa asta de Crăciun a fost făcută foarte rapid, în două zile. Vali a fost cel care a venit cu ideea pentru «Moșule, de unde ai bani?» și să facem un colind mai funny, După ne-am întâlnit la studio unde fiecare a venit cu câte o idee și așa s-a construit. Și mai mult decât atât, am îmbinat și două stiluri muzicale, pop și folclor, pentru ca Vali să-și păstreze amprenta. Clipul l-am filmat într-o noapte cu Silviu Mîndroc. Totul s-a întâmplat foarte repede, iar piesa se bucură de un feedback foarte bun din partea oamenilor”, povestește Edward Sanda.

Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul „Doar pe a ta”, un featuring cu Ioana Ignat, ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat piese precum „Haine scumpe”, „Nicio zi fără tine”, „În palma ta” (alături de Ioana Ignat), „Vintage” (un featuring cu Lidia Buble), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube și „În Tandem”, alături de Arando Marquez. De-a lungul timpului, Edward a colaborat cu artiști precum AMNA, Lidia Buble, iar alături de Cleopatra Stratan a lansat „Dragoste, vă rog”, o piesă îndemn pentru toți cei care iubesc, dar lasă orgoliile să le conducă mintea și inimile frânte.

Cleopatra Stratan a cunoscut succesul mondial încă de la vârsta de 3 ani cu hitul „Ghiță”, ce s-a auzit în țări precum Japonia, Spania și Mexic. Din anul 2008, artista are propria ei papușă, iar în anul 2009 este inclusă de site-ul oddee.com în topul copiilor minune, unde ocupă locul 4. După mai multe single-uri de succes printre care și „Te las cu inima”, „Pupă-mă”, „Eu m-am pierdut”, „La ușa mea” și „Dragoste, vă rog” alături de Edward Sanda. Cleopatra Stratan a lansat „Vorba de tine”, o baladă emoționantă despre iubire.

Filip Codruța-Elena s-a născut în Bucovina Mică Tataruși, județul Iași și deși cântă de la vârsta de 14 ani, artista a ales să urmeze Facultatea de Drept din Iași. Codruța a făcut canto-muzică ușoară la Palatul Copiilor și a participat la numeroase concursuri naționale și internaționale. De asemenea, a participat la mai multe concursuri de frumusețe, unde a obținut premiul cel mare.

Interpret de muzică populară, de-a lungul timpului, Valentin Sanfira a fost prezentator al unei emisiuni culinare. Printre piesele sale se numară și „Din copilul de la țară”, „Când două inimi se unesc”, „Omule ce ești pe lume” și „M-ați doborât din picioare”.

