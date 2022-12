Iti multumesc, Doamne, pentru toate lectiile invatate in 2022. Sunt pregatita pentru un nou capitol

Multumeste-i lui 2022 pentru toate lectiile invatate. Cere de la 2023 linistea si iubirea de care sufletul tau are nevoie

Multumeste-i lui Dumnezeu pentru ca in 2022 ai reusit sa iti transformi viata. Ai iesit din zona de confort mai mult ca oricand. Ti-ai ascultat intuitia si ti-ai urmat inima. Cand ai cazut, nu ai ramas acolo, ci din contra... te-ai ridicat de la pamant, ti-ai crescut aripi si ai zburat mai sus ca oricand. Ai invatat lectii importante care te-au ajutat sa ajungi acolo unde esti acum. Iar viata pe care o traiesti in aceste momente este una minunata... nu este perfecta, insa este a ta. Asa cum ai construit-o tu singura. I-ai dat contur si ai pus in ea iubire de sine, dragoste pentru oameni si rabdare.

Acum este momentul sa iti inveti lectiile, sa inchizi usa acestui capitol si sa mergi mai departe cu viata ta. Te eliberezi de toate gandurile negative, de amaraciune, de tristete, de iluzii desarte, de temeri si o iei de la capat. Acesta este un nou inceput. Aceasta este sansa ta de a iti rescrie destinul. Nu uita, in mainile tale sunt fraiele vietii tale. In mainile tale este stiloul cu care sunt scrise paginile vietii tale.

Esti pregatita pentru ceea ce urmeaza sa se intample? Esti pregatita sa dai pagina si sa o iei de la capat?

Cere de la 2023 linistea de care sufletul tau are nevoie. Cere de la 2023 iubirea de care inima ta are nevoie. Cere de la 2023 sa crezi in continuare in tine, sa ai rabdare atunci cand Dumnezeu are planuri speciale pentru tine, sa nu mai bati la usile care ti s-au inchis, sa iti accepti destinul si sa mergi mai departe.

Cere de la 2023 sa nu mai lupti impotriva destinului, sa intelegi ca Universul are deja un plan frumos pentru tine si sa gasesti puterea de a face un pas in spate si de a ii permite divinitatii sa iti arate cat de frumoasa poate fi viata ta daca tu nu interferezi.

Cere de la 2023 sa iti dai seama cat de pretios este sufletul tau si sa nu mai permiti oamenilor sa profite de tine. Sa inveti sa fii egoista, sa te pui pe primul loc si sa ai grija de tine inainte de a avea grija de altii.

Cere de la 2023 sa inveti arta recunostintei, sa iti dai seama cat de frumoasa este viata ta si sa te bucuri de lucrurile simple si marunte pentru ca acestea sunt cele care insumeaza fericirea reala.

Esti pregatita pentru un nou inceput? Da pagina si vei vedea cat de frumoasa este viata ta.

