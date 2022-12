Alexandra Ungureanu și Paul Ananie vă aduc 'Cea mai frumoasă iarnă' în playlisturi

Ne mai despart câteva zile până la cea mai frumoasă perioadă din an, când mirosul de cozonaci și turtă dulce vor învălui casele românilor.

comunicat de presa: Crăciunul este despre iubire, familie și momente frumoase petrecute împreună. Este despre a dărui, iar Alexandra Ungureanu și Paul Ananie vă aduc „Cea mai frumoasă iarnă" în playlistul de sărbătoare.

„Mi-am dorit o piesă de Crăciun care să adune toată emoția acestei perioade pe care eu o simt din tot sufletul, mai ales că sunt născută în luna decembrie și este acea perioadă din an pe care o iubesc cel mai mult. «Cea mai frumoasă iarnă» nu este neapărat un colind clasic, ci o poveste de dragoste pe fundalul sărbătorilor de iarnă, un context în care se regăsesc foarte mulți. L-am invitat pe această piesă pe prietenul meu foarte bun Paul Ananie. El e cântăreț de muzică populară iar anul trecut am colaborat pentru o melodie, care a fost extrem de apreciată de public, așa că anul acesta l-am invitat eu pe o piesă, una pop și a ieșit un proiect extraordinar de frumos. Chiar cred că este un refren ce va fi pe buzele tuturor iarna asta și sper că va reveni în fiecare an în perioada sărbătorilor", spune Alexandra Ungureanu.

„«Cea mai frumoasă iarnă» este… Altceva. Piesa te duce cu gândul la o iarnă atât de ambivalentă… Cu dragoste, dar și cu amar. Totuși, love always wins, așa că totul se termină cu bine. Sper să simțiți un crâmpei din pasiunea pe care am pus-o acolo, împreună cu Alexandra", povestește Paul.

În 2020, Alexandra Ungureanu a lansat „Cărămida”, o piesă inspirată din folclorul românesc, iar 2021 l-a început cu single-ul „Dacă n-am fi împreună”. A urmat „Vreau să te uit”, un single despre iubire, înțelegere și puterea de a merge mai departe și prima colaborare alături de Theo Rose pentru „Un om ca tine”, o piesă de dragoste, numai bună pentru zilele toride de vară. În noiembrie, Alexandra Ungureanu a lansat „Din Dor”, o piesă aparte, atât prin muzică cât și prin versuri si un remake al hitului „Dragostea mea”.

Paul Ananie este un cunoscut interpret de muzică populară din Maramureș ce a debutat în anul 2005, dorindu-și să devină un cântăreț de muzică populară recunoscut, ce promovează tradiția Maramureșului istoric. De atunci a câștigat numeroase premii și a lansat piese precum „Ochii tăi, măsline negre" (alături de Alexandra Ungureanu), „Fir-a naibii dragostea" (alături de Theo Rose), „Mândră dragă iar îi noapte" și multe altele.

Vizionare placuta