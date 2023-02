Ultima Luna Plina a iernii sterge urmele durerii. Avem la dispozitie 96 de ore pentru a accesa puterea divina

Lasam luna ianuarie in spate pentru a merge mai departe pe calea destinului. Ultima Luna Plina a acestei ierni vine ca un pansament pentru sufletele pline de durere, ajutandu-ne sa ne ridicam de la pamant si sa mergem mai departe.

Luna Plina de pe 5 februarie este ultima luna plina a iernii si vine cu o energie incredibil de puternica de care ar fi bine sa profitam. Puterea Universului ne vindeca sufletele, sterge durerea si tristetea si ne ajuta sa mergem mai departe. De data aceasta Luna va rasari in semnul plin de farmec al Leului, infuzandu-ne inimile cu razele calde si puternice ale Soarelui, planeta care guverneaza acest semn incredibil.

Luna Plina de pe 5 ianuarie aduce vindecare, incredere in fortele proprii si puterea de a o lua de la capat

Cand va avea loc Luna Plina din februarie?

Luna Plina in Leu are loc pe 5 februarie, la 20:29 ora Romaniei. Cu toate acestea, energia unei Luni Pline poate fi simtita de obicei cu 48 de ore inainte si cu 48 de ore dupa ce tranzitul are loc. Asadar, avem la dispozitie 4 zilei pentru a valorifica aceasta energie vindecatoare.

Luna Plina din februarie se mai numeste si "Luna de Zapada". In emisfera nordica, lunile au nume strict legate de asemanarile cu natura si clipa. Luna Plina din februarie este numita si "Luna de zapada" deoarece in aceasta perioada a anului iarna isi intra cu adevarat in drepturi si aduce cele mai abundente ninsori.

foto pixabay

Iata care este sfatul pe care Universul l-a pregatit pentru sufletul tau pentru aceasta perioada:

Horoscop Berbec - Crede in tine si nu permite nimanui sa iti franga aripile si sa te puna la pamant. Lupta pentru visurile tale.

Horoscop Taur - Pentru a putea creste cu adevarat, trebuie sa inveti din greselile facute, sa iti accepti trecutul si sa mergi mai departe cu viata ta, iesind cat mai des din zona de confort.

Horoscop Gemeni - Nu-ti fie teama sa iti arati sentimentele, trairile si starile. Renunta la masca de om puternic si permite-le oamenilor sa iti vada vulnerabilitatea.

Horoscop Rac - Asculta-ti intuitia si lasa-te ghidata de ce iti dicteaza sufletul. Nu mai permite oamenilor din jurul tau sa iti spuna cum sa iti traiesti viata sau ce te face fericita.

Horoscop Leu - Elibereaza-te de trecut pentru a putea trai cu adevarat in momentul prezent. Nu te mai intoarce acolo unde nu mai exista nimic in afara de multa durere.

Horoscop Fecioara - Nu te mai grabi pe drumul pe care mergi. Aceasta este calatoria ta, bucura-te de ea cu tot sufletul fara sa te mai concentrezi asupra destinatiei finale.

Horoscop Balanta - Deschide-ti bratele si accepta energia primita de la Univers. Acum este momentul sa faci un pas in spate si sa ii permiti divinitatii sa iti arate care este drumul pe care trebuie sa mergi.

Horoscop Scorpion - Este momentul sa gandesti strategic si sa iti pui planurile in aplicare. Aceasta perioada te ajuta sa crezi in tine si sa lupti pentru ceea ce iti doresti.

Horoscop Sagetator - Darama barierele construite in jurul inimii tale si da-ti voie sa iubesti din nou. Lasa trecutul in spate, deschide-ti sufletul si ofera tot ce ai tu mai frumos lumii din jur.

Horoscop Capricorn - Nu te teme sa iei decizii importante; schimbarile iti fac bine deoarece te scot din zona de confort, te invata lectii de viata si iti permit sa cresti cu adevarat.

Horoscop Varsator - Nu mai bate la usi care nu sunt destinate pentru tine; intoarce-ti privirea deoarece destinul tau este fix in fata ta. Iti vei da singura seama de ce ai de facut pe viitor.

Horoscop Pesti - Elibereaza-te de toata negativitatea adunata in jurul tau in ultima perioada astfel incat sa poti face loc pentru energia pozitiva pe care Universul vrea sa o trimita catre tine.

foto main pixabay

Vizionare placuta