7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (20-26 martie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Trebuie să invățăm să nu mai măsurăm timpul. Trebuie să învățăm să nu ne mai uităm prea mult la calendar. Este momentul să ne bucurăm de ceea ce avem aici și acum, să sărbătorim fiecare zi cu tot ce vine ea, cu bune și cu rele, cu momente frumoase și momente mai puțin frumoase. Viața noastră este una minunată.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Promit să nu îmi mai fac scenarii negative cu care să îmi îngreunez singură sufletul. Învăț să renunț la toate lucrurile care nu îmi sunt destinate.

Mantra zilei de marți:

Pentru tot ceea ce am pierdut am câștigat altceva. Învăț să apreciez ceea ce am astăzi. Viața nu trebuie să fie perfectă pentru a fi minunată.

Mantra zilei de miercuri:

Accept ce se întâmplă, nu mai lupt cu morile de vânt. Așa este viața acum. Învăț din ea și merg mai departe. Nu contează ce s-a întâmplat, ci ceea ce fac de acum înainte.

Mantra zilei de joi:

Am încredere că Universul știe ce este cel mai bine pentru mine. Nu fiecare furtună vine să îmi distrugă viața... unele vin să îmi curețe calea.

Mantra zilei de vineri:

Sufletul meu este puternic. Nu mă dau bătută. Am curaj să merg mai departe. Știu că în scurt timp lucrurile vor reveni la normal.

Mantra zilei de sâmbătă:

Îmi asum responsabilitatea pentru viața mea. Înțeleg că eu sunt singură care mă va duce acolo unde vreau. Nimeni altcineva nu o va face.

Mantra zilei de duminică:

Îi promit sufletului meu că învăț să am răbdare. Îi promit inimii mele că nu mă mai grăbesc nicăieri. Îi promit Universului că îi permit să își joace cartea.

