Mira - N-am să te las. O declarație de dragoste, vulnerabilă și dureroasă

Curajul unui om stă în puterea lui de a-și dezvălui vulnerabilitățile.

comunicat de presa: Să accepți și mai apoi să spui că nu vrei să pierzi pe cineva, să-ți dai dreptul să riști refuzul, sunt trăiri pe care mulți dintre noi le ascundem printre suspine. Dar câți suntem dispuși să le arătăm public, să le cântăm, supunându-ne astfel ochiului indiscret al celorlalți? Mira face întocmai acest lucru în piesa „N-am să te las”. Un exercițiu de sinceritate într-un moment dintre cele mai intime.

Piesa este testamentul unei iubiri ce riscă acum să se prăbușească, este o promisiune, pusă în versuri emoționante și pline de putere.

Piesa „N-am să te las” este deja un HIT în rândul TikTok-erilor din România cu peste 1 milion de utilizatori care au văzut clipul și fredonat sound-ul „N-am să te las”.

Mira afirmă despre piesă: “De când mi-a trimis Alex Pelin demo-ul am simțit un fior în corp și am știut că piesa aceasta îmi definește în întregime trăirile. E o piesă plină de emoție și sunt convinsă că oamenii vor rezona cu mesajul. Am vizualizat imediat și clipul după primele ascultări și m-am teleportat într-un deșert pustiu, dorindu-mi să exprim cam ce se află în sufletul omului care trăiește o iubire neîmplinită.”

Piesa este o co-producție între HaHaHa Production și Miralicious. La muzică și text au lucrat Vlad Lucan și Alexandru Pelin, iar producția a fost creată de Vlad Lucan.

Vizionare placuta