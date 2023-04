Interviu Giulia Pintea – pictorița de 12 ani care ne invită să descoperim o lume plină de culoare

Giulia Pintea are 12 ani și este o pictoriță al cărui talent depășește orice graniță. Când o privești vezi o fetiță cu ochii albaștri și privire înțeleaptă. Mâinile ei creează tablouri pline de culoare, ce au fost admirate de sute de oameni în expozițiile personale din Franța, Spania, Germania și Anglia.

Explozii de sentimente și trăiri sunt conturate pe pânzele pe care ea își așterne, cu multă abilitate, pensulele de lucru, avându-l ca mentor pe pictorul contemporan Jose Curti.

Micuța pictoriță s-a născut în Monza in Italia, dar parintii ei sunt originali din Satu Mare, iar cand avea 3 ani s-au mutat cu totii în Franța. Acum, ea locuiește pe Coasta de Azur împreună cu familia sa, însă nu și-a uitat rădăcinile românești. Pe parcursul întregii luni de februarie Giulia, va invita la expoziția sa de la Palatul Parlamentului, pentru a-i admira spectaculoasele tablouri.

Pentru că un astfel de talent trebuie admirat și promovat, Giulia Pintea ne va vorbi despre parcursul său artistic și despre planurile pe care le are pentru următorii ani.

KUDIKA.ro: Bună, Giulia! Felicitări pentru expoziția ta de la Palatul Parlamentului! Cum te simți știind că tablourile tale sunt expuse și apreciate atât în România, cât și Franța, Anglia, Spania, Germania?

Giulia Pintea: Mulțumesc! Eu sunt foarte fericită că pot împărtăși cu atât de multe persoane creațiile mele. Venea lumea la mine și mă felicita și îmi spuneau că tablourile mele le-a adus bucurie, iar asta este pentru mine extraordinar, pentru că acest lucru este ceea ce vreau: să aduc bucurie în sufletele oamenilor.

KUDIKA.ro: Cum ți-ai descoperit talentul? Te-ai simțit dintotdeauna atrasă de pictură sau a fost ceva ce a venit pe parcurs?

Giulia Pintea: Talentul meu este moștenit de la tatăl meu care face portrete foarte faine și desene grafice. Întotdeauna mi-a plăcut să desenez de mică. Îmi amintesc că mama mereu avea în poșetă creioane colorate și un carnețel pe care mi le dădea când trebuia să așteptăm undeva sau când eram la restaurant.

Dar la 6 ani când, de ziua mamei, am vizitat toate muzeele lui Picasso de lângă Nice și cred că în cel din Antibes am luat decizia de a fi o mare pictoriță. Iar cum Universul te ajută mereu când te decizi, când am ieșit din muzeu l-am întâlnit pe pictorul José Curti care era acolo în Piața Artiștilor șì am vorbit cu el.

El m-a întrebat dacă știu să pictez și eu i-am răspuns « Da » și m-a lăsat să pictez cu el pe pânza aceea mare pe care el o începuse ca o demonstrație. Datorită încredererii pe care o are în mine, dar și pentru faptul că mereu îmi spune cât sunt de bună și cât de mandru este de mine, plus faptul că mereu mă învață lucruri noi m-a făcut să fiu cine sunt astăzi. Acum am expoziții prin toată Europa șì îmi doresc să fac expoziții și în Canada, America, Japonia.

KUDIKA.ro: Cum te-a încurajat familia ta în procesul artistic?

Giulia Pintea: Eu sunt foarte norocoasă pentru că familia mea mă susține mereu în tot ceea ce fac.

KUDIKA.ro: De unde îți vine inspirația pentru tablourile tale? Ce semnifică culorile pe care le folosești?

Giulia Pintea: Inspirația vine din tot ce vad în jurul meu, ce văd privind pe fereastră. Iar pentru faptul că locuiesc la mare, imaginile mele preferate sunt marea, soarele, bărcile cu vela...

Folosesc cel mai mult albastru care, pentru mine, semnifică culoarea mării , a cerului, a infinitului, dar și galben, care mă duce cu gândul la soare, flori, veselie, bucurie.

KUDIKA.ro: Ai o pictură preferată? Dacă da, ce semnificație are aceasta?

Giulia Pintea: Pictura mea preferată este prima pe care am făcut-o când a venit José Curti la noi acasă. A adus o pânză și un pachet de culori și mi-a zis: «de azi începem călătoria împreună!». Tabloul l-am numit «Întâlnirea Îngerilor» pentru că, pentru mine, aceasta este întâlnirea dintre mine și mentorul meu.

KUDIKA.ro: Ai fost eleva cunoscutului pictor contemporan Jose Curti. Care este cea mai prețioasă lecție pe care ai învățat-o de la el?

Giulia Pintea: José este ca mine: îi place muzica, culorile, dansul...și toate lecțiile au fost prețioase cu el, pentru că tot ce am învățat de la el a fost ca o continuă joacă pe ritmul muzicii și în mișcările dansului. Acest lucru explică și de ce tablourile noastre seamănă foarte mult - suntem la fel și prețuiesc tot ce am învățat de la el, iar pentru asta îi mulțumesc.