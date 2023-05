7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (29 mai - 4 iunie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Clipă de clipă încerc să aduc un echilibru în viața mea. Lupt cu răbdare pentru obiectivele mele, pentru visurile mele. Nu uit să mă bucur de momentul prezent.

Mantra zilei de marți:

Mă bucur de acest nou început cu tot sufletul meu. Las în urmă trecutul, îmi învăț lecțiile și merg mai departe cu viața mea.

Mantra zilei de miercuri:

Învăț să folosesc durerea și frustrarea că elemente care mă motivează. Nu le mai ascund, nu le mai scot din viața mea - le accept și trăiesc cu ele astfel încât să mă ajute să devin mai puternică.

Mantra zilei de joi:

Îmi hrănesc mintea, trupul și spiritul cu meditație, rugăciune sau lucruri frumoase. Acest lucru îmi calmează nervii și mă ajută să mă simt împăcată și relaxată.

Mantra zilei de vineri:

Am încredere că totul va fi bine. Am încredere că în scurt timp lucrurile se vor schimbă. Universul are un plan frumos pentru mine. Totul va fi bine pe plan financiar.

Mantra zilei de sâmbătă:

Trăiesc viața în momentul prezent. Mă bucur de ACUM cu tot sufletul meu. Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă în care am zâmbetul pe buze.

Mantra zilei de duminică:

Când lucrurile sunt grele, trebuie să fiu puternică. Nu vreau o viață ușoară, vreau doar putere de a îndura o viața grea care duce către fericire și succes.

