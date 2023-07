Lidia Buble lansează 'Robándote un beso', piesa fierbinte a verii 2023, alături de multiplu câștigător de Grammy, Lenier

Ascultă cea mai HOT colaborare a anului!

comunicat de presa: Lidia Buble își surprinde fanii cu un featuring fresh, alături de artistul, compozitorul și câștigătorul a patru premii Latin Grammy, Lenier, pentru o super piesă pe ritmuri de bachata. Sangre caliente, dorința, pasiunea și mișcările de dans senzuale descriu în totalitate „Robándote un beso”, un single ce va cuceri topurile muzicale vara aceasta.



Piesa a fost scrisă de către Bruno Nicolas Fernandez (Dabruk), compozitor spaniol de succes, ce a lucrat cu artiști internaționali precum Becky G și Ana Mena, împreună cu Lidia Buble, Lenier, Carlos Almazán Fuentes, Abel Ruiz Borja și Jose Luis de la Peña. Single-ul a fost creat cu dorința de a oferi publicului o experiență emoțională unică, totul pe ritmuri latino seducătoare. Atât prin muzică, cât și prin videoclipul regizat de către Adrian Sanchez Avila, cei doi artiști se completează perfect și aduc o energie captivantă acestei piese, care, cu siguranță, va stârni emoții și va capta inimile ascultătorilor.





„Dragilor, mult așteptata piesă s-a lansat și este, întru totul, din suflet și cu suflet, pentru voi! «Robándote un beso» este bachata la care am vibrat, efectiv, atunci când am auzit primele acorduri din studioul minunatului producător internațional, Dabruk. Și cum mereu îmi spun că nimic nu este întâmplător, colaborarea cu Lenier, câștigător al multor premii Grammy, a venit natural, muzica fiind cea care ne-a făcut să ne întâlnim și să aducem un vibe latino cum nici nu v-ați fi așteptat. Sunt extrem de bucuroasă că, după multe luni de muncă și pasiune depuse, vă pot oferi cea mai CALIENTE piesă din această vară. Gracias, Lenier! Gracias, Dabruk! Gracias a todos en mi equipo! Gracias a Dios!", a transmis Lidia Buble.



Hituri precum „Le-am spus și fetelor”, „Mi-e bine”, „Sub apă”, „Cămașa”, „Lacătul și femeia”, „Cu ochii ăia verzi”, „Intens", „Draga mea" sau „Ești frumoasă" sunt doar o parte dintre cele mai iubite piese lansate de Lidia Buble, care au adunat aproape un miliard de vizualizări pe YouTube.



Multiplu câștigător al premiului Latin Grammy, Lenier este unul dintre cei mai populari și recunoscuți artiști cubanezi, care a cucerit topurile muzicale internaționale cu ritmuri tropicale de salsa. Compozitor și muzician, Lenier a colaborat cu artiști precum 6ix9ine, Pitbull, Neyo, Titoel Bambino, Yandel, Chacal, El Micha, dar și cu alte nume sonore. Recent, Lenier a lansat „Como Te Pago”, un single emoționant dedicat tuturor mamelor. Printre piesele de succes lansate de către acesta se numără și „Mi Corazón”, „Por tu Amor”, „Yo tengo una Guitarra que no suena”, „Una Mujer como Tu”, „Que Nochecita”, „La Buena y El Malo”, „Ya es muy tarde”, „La Nochecita”, „Me Quedaré Contigo”, „Te Toque sin Querer" și „Si Tu No Llevas”.

