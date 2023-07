Sam Smith face echipă cu Jessie Reyez si Cat Burns pentru 'Perfect'

A fost lansată versiunea COKE STUDIO™ a „Perfect”, de către Sam Smith, câștigător al premiilor Oscar, Golden Globes, GRAMMY®, BRIT.

comunicat de presa: Piesa, inclusa pe albumul recent, Gloria, alaturi de Jessie Reyez, beneficiaza acum de o noua versiune, fiind cooptata si Cat Burns.



Filosofia mărcii Coca-Cola „Real Magic” sărbătorește magia conexiunii umane și convingerea că diferențele noastre fac lumea un loc mai bogat și mai interesant.



Vorbind despre lansare, Sam Smith a spus: „Cat și Jessie sunt femei excepționale. Am lucrat cu amândouă și am iubit fiecare minut, sunt atât de talentate și rezultatul a fost realizat fără efort.”



„Ca să fiu sincer procesul meu de scriere este întotdeauna doar atât - sincer. Aceasta este o constantă care nu se schimbă”, a spus Jessie Reyez. „În acel moment, îmi amintesc că eram într-un loc în care îmi doream foarte mult să-mi îmbrățișez imperfecțiunile.”

„Este întotdeauna minunat să colaborezi cu Sam. Ne înțelegem atât de bine și vocile noastre se îmbină foarte bine. A fost atât de bine să o cunosc pe Jessie, ea are o energie și o prezență atât de minunată. Amândoi sunt incredibil de talentați”, a spus Cat Burns. „Îmi place cum Coke Studio conectează artiști la nivel global și creează colaborări cu adevărat interesante cu artiști la care nu te-ai aștepta!”



Lansarea „Perfect” și „Fallin’” urmează „Be Who You Are (Real Magic)”, imnul COKE STUDIO™ de anul acesta al muzicianului american, câștigător de premii Grammy, Jon Batiste, cu NewJeans, J.I.D, Camilo și Cat Burns. Această lansare a fost urmată de „Zero (J.I.D Remix)” de la NewJeans și J.I.D, o versiune Imagine Dragons și Inner City Youth Orchestra din Los Angeles a „Symphony”, precum și piesa originală a lui Shae Gill și Evdeki Saat, „One Love”. Mai multe melodii vor fi lansate pentru fanii muzicii globale pe toate platformele muzicale în lunile iulie și august.



„Colaborările sunt esențiale pentru COKE STUDIO™ și se referă la aducerea laolaltă a talentelor muzicale incredibile din genuri și culturi diferite, pentru a crea sunete noi”, a declarat Joshua Burke, șeful global de marketing pentru muzică și cultură, Coca-Cola™.

Peste 16 dintre cei mai mari artiști din SUA, Marea Britanie, Canada, Africa de Sud, Columbia, Egipt, India, Pakistan, Bangladesh, Turcia, China, Coreea și Filipine au lucrat pentru COKE STUDIO™ 2023.

Vizionare placuta