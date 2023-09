7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (11-17 septembrie)

Trăim pentru clipa de acum fără să ne mai gândim la tot ce a fost și fără să ne mai facem griji cu privire la ce urmează să fie. Prezentul este singurul care contează cu adevărat.

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Trăiesc în această lume a mea și mă bucur de tot ce este mai frumos. Sunt recunoscătoare Universului pentru fiecare lucru mărunt care mă face să simt că sunt fericită.

Mantra zilei de marți:

Mă eliberez de toate gândurile negative și învăț să mă bucur de viață așa cum este ea. Fericirea mea depinde numai și numai de mine.

Mantra zilei de miercuri:

Am încredere că pot. Am încredere că îmi voi împlini visurile. Am încredere că voi reuși să ajung acolo unde îmi doresc atât de mult.

Mantra zilei de joi:

Nu mai caut fericire în alți oameni și nici nu mai încerc să fiu pe placul tuturor. Aleg să mă pun pe primul loc, să fiu bine cu mine și să găsesc bucurie în sufletul meu.

Mantra zilei de vineri:

Trăiesc pentru clipa de acum fără să mă mai gândesc la tot ce a fost și fără să îmi mai fac griji cu privire la ce urmează să fie. Prezentul este singurul care contează cu adevărat.

Mantra zilei de sâmbătă:

Mă eliberez de toate gândurile cu privire la problemele profesionale și aleg să mă concentrez pe viața personală și să mă bucur de timpul petrecut alături de oamenii dragi.

Mantra zilei de duminică:

Mă bucur de această zi cu toată ființa mea. Îmi încarc sufletul cu energie pozitivă și cultiv liniște în mintea mea.

