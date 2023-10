Vezi trailerul oficial pentru All The Light We Cannot See

Bazat pe romanul premiat cu Pulitzer, această miniserie spune o poveste inovatoare despre găsirea speranței, curajului și conexiunii umane în cele mai întunecate locuri.

comunicat de presa: All The Light We Cannot See are premiera pe Netflix pe 2 noiembrie.

All The Light We Cannot See, bestsellerul scris de Anthony Doerr și câștigător al Premiului Pulitzer, devine o serie limitată în patru părți, produsă de compania lui Shawn Levy, 21 Laps Entertainment (The Adam Project, Stranger Things, Free Guy, Shadow and Bone, Arrival), și scris de Steven Knight (Peaky Blinders). Levy a regizat toate episoadele.

Shawn Levy, Dan Levine și Josh Barry de la 21 Laps Entertainment sunt producători executivi ai serialului. 21 Laps este compania de producție din spatele fenomenului global Stranger Things, câștigător al premiului PGA, precum și a Arrival, film nominalizat la Oscar, a serialul de succes Shadow and Bone și filmelor Free Guy și The Adam Project. Knight servește și ca producător executiv. Joe Strechay (See, The OA) este producător asociat și consultant pentru accesibilitate și chestiuni legate de probleme de vedere.

Despre All The Light We Cannot See:

Bazat pe romanul omonim, distins cu premiul Pulitzer, All The Light We Cannot See este o serie limitată inovatoare, care spune povestea lui Marie-Laure, o tânără nevăzătoare din Franța, și a tatălui ei, Daniel LeBlanc. În încercarea de a salva un diamant legendar din ghearele naziștilor, cei doi fug din Parisul aflat sub ocupație germană. Urmăriți cu îndârjire de un ofițer Gestapo nemilos, care încearcă să pună mâna pe piatra prețioasă pentru sine, Marie-Laure și Daniel își găsesc curând refugiul în St. Malo, în casa unui unchi singuratic, care face transmisiuni radio clandestine ca parte a rezistenței. În acest oraș cândva idilic de pe malul mării, Marie-Laure își întâlnește sufletul-pereche în cea mai neașteptată persoană: Werner, un adolescent genial recrutat de regimul lui Hitler pentru a depista transmisiunile radio ilegale. Cei doi împărtășesc nu numai această legătură secretă, ci și sentimentele de încredere în natura umană și speranțele de viitor.

Împletind abil viețile lui Marie-Laure și Werner pe parcursul unui deceniu, All The Light We Cannot See spune povestea puterii extraordinare a legăturilor dintre oameni, o rază de lumină care ne poate duce la liman chiar și în cele mai întunecate timpuri. Seria limitată cu patru părți regizată de Shawn Levy după un scenariu de Steven Knight le prezintă pe Aria Mia Loberti și Nell Sutton în rolurile lui Marie-Laure în copilărie și, respectiv, în adolescență. Mark Ruffalo interpretează rolul lui Daniel LeBlanc, Hugh Laurie este unchiul Etienne, Louis Hofmann este Werner, Lars Eidinger, Von Rumpel, iar Marion Bailey dă viață personajului Madame Manec.

Regizor/Producător executiv: Shawn Levy

Scenarist/Producător executiv: Steven Knight

Producător executiv: Dan Levine

Producător asociat/Consultant pentru accesibilitate și chestiuni legate de probleme de vedere: Joe Strechay

Distribuție: Aria Mia Loberti, Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Louis Hofmann, Lars Eidinger, Nell Sutton

Locații: Budapesta, Ungaria și Saint Malo, Franța

Despre roman:

All The Light We Cannot See (Toată lumina pe care nu o putem vedea) a devenit rapid un fenomen global când a fost publicată în 2014 și a primit numeroase aprecieri de la critici, un premiu Pulitzer în 2015 și medalia Andrew Carnegie pentru excelență în ficțiune, tot în 2015. Romanul a petrecut peste 200 de săptămâni în lista celor mai bine vândute cărți în topul New York Times și a vândut peste 5,7 milioane de exemplare în America de Nord în format tipărit, e-book și audiobook, precum și alte 9,5 milioane de exemplare în întreaga lume.

Vizionare placuta