Netflix lansează trailerul oficial pentru THE KILLER

SCRIS DE: Andrew Kevin Walker, bazat pe seria de romane grafice "The Killer" scrisă de Alexis Nolent (a.k.a Matz) și ilustrată de Luc Jacamon, publicată inițial în limba franceză de către Editions Casterman

comunicat de presa: DESPRE THE KILLER După un semi-eșec, un asasin se luptă cu el însuși și cu cei care l-au angajat pe parcursul unei urmăriri internaționale, despre care pretinde că nu are nimic personal. THE KILLER a avut premiera mondială pe 3 septembrie la Festivalul de film de la Veneția.

REGIZAT DE: David Fincher

SCRIS DE: Andrew Kevin Walker, bazat pe seria de romane grafice "The Killer" scrisă de Alexis Nolent (a.k.a Matz) și ilustrată de Luc Jacamon, publicată inițial în limba franceză de către Editions Casterman

PRODUS DE: Ceán Chaffin, p.g.a.

CU: Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte și Tilda Swinton

Vizionare placuta