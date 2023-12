7 Mantre puternice pentru fiecare zi a săptămânii (11-17 decembrie)

Nu mai suntem cine eram ieri. Ne eliberăm de trecut, ne învățăm lecțiile și mergem mai departe cu inima deschisă către schimbările pe care Universul ni le-a pregătit.

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine.

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra zilei de luni:

Astăzi aleg bucuria și recunoștința. Aleg să fiu fericită din toată inima mea. Aleg să mă bucur de tot ce este mai frumos.

Mantra zilei de marți:

Sunt demnă de toate cadourile pe care mi le oferă viața. Îmi deschid inima și îi permit divinității să mă surprindă în aceas tă săptămână.

Mantra zilei de miercuri:

Am încredere în puterea destinului și am încredere în planul pe care Universul îl are pregătit pentru mine.

Mantra zilei de joi:

Eu sunt creatoarea realității mele. În mâinile mele se află propriul destin. Merg tot mai departe și mă bucur de această călătorie.

Mantra zilei de vineri:

Mantra zilei de sâmbătă:

Acțiunile mele se aliniază cu intențiile mele. Mă bucur de acest capitol pe care Universul l-a pregătit pentru mine.

Mantra zilei de duminică:

Îmbrățișez cu tot sufletul și mă bucur cu toată inima de magia pe care divinitatatea mi-o aduce în dar în această săptămână. Sunt fericită cu adevărat.

