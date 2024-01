Ariana Grande a revenit cu single-ul 'Yes, And?'

Ariana Grande lansează melodia "Yes, And?" la trei ani distanță de la albumul "positions", fiind și prima ei lansare solo din tot acest timp.

comunicat de presa: Artista a înregistrat piesă în New York, împreună cu colaboratorii ei, Max Martin și Ilya Salmanzadeh, care au produs unele dintre cele mai mari hituri ale ei.



Grande nu a mai lansat niciun cântec solo de la albumul ei din 2020, "Positions". De atunci, ea a apărut pe două remixuri separate ale pieselor lui The Weeknd - „Save Your Tears” în 2021 și „Die for You” în 2023. Ea a apărut și pe un remix al piesei lui Mariah Carey din 2010 „Oh Santa!” alături de Jennifer Hudson în 2020, precum și pe piesă „Met Him Last Night”, de la Demi Lovato, din 2021.

Cântăreața și actrița, care va juca rolul Glinda în viitoarea adaptare a filmului Wicked – a lansat și videoclipul pentru piesa „Yes, And?".

Vizionare placuta