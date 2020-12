5 idei sau gesturi mici ca să închei anul 2020 cu energie bună!

Nu mai e cazul să ne gândim la ce efecte negative a adus pandemia sau când s-ar încheia, mai bine ne concentrăm pe lucrurile frumoase și ne dedicăm lor, cu atât mai mult cu cât suntem pe final de an.

Putem face pentru câteva momente abstracție de pandemie ca să ne creionăm un decembrie magic și tot astfel să intrăm în noul an. Și-atunci, întrebarea e, cum salvăm anul 2020? Ce gesturi mici putem face pentru a încheia anul acesta, dar și pentru a-l începe pe următorul într-o notă frumoasă?

Faptele bune pornesc de la noi! Iată 5 idei sau gesturi mici pe care le poți și tu aplica începând chiar de acum ☺

1. Recolamp transformă becurile arse în șanse la educație. Știi de campania Asociației Recolamp, ”Transformă deșeurile în energie”? La fiecare 200 de becuri colectate selectiv la punctele de colectare, Recolamp donează 58 de lei pentru EDUBox, proiectul organizației Narada - un kit de prim ajutor educațional care include echipamente digitale, laptopuri și tablete, oferite copiilor din comunitățile vulnerabile, cu scopul de a-i reconecta la educație.

În luna noiembrie s-au strâns peste 10,000 becuri pentru această campanie! Cât de tare e și, mai ales, cât de multă energie pozitivă transmite? Vezi și tu ce becuri arse ai prin casă și nu, nu le arunca la gunoi. Decide să le reciclezi. Acesta e un gest mic, dar extrem de frumos, care poate aduce bucuria copiilor de la sate. Află mai multe despre campanie, aici - https://recolamp.ro/transforma-deseurile-in-energie/

Bonus, că tot vin sărbătorile! Intră pe canalul de Youtube al Asociației Recolamp ca să descoperi câteva idei super cool pentru a-ți crea decorațiuni sustenabile chiar la tine acasă! Ai ca exemple câteva obiecte realizate cu ajutorul unor designeri români.

2.Cea mai recentă inițiativă a Asociației ZideBine, pentru toți acei bătrâni singuri, fără familie sau cu familia plecată în afară, care merită un Crăciun mai bun, cu atât mai mult acum, când bucuriile le sunt umbrite și de contextul nefavorabil dat de Covid-19. Ce pregătește ZideBine? ”500 de pachete a câte 500 de RON pentru 500 de bunici din județele Bacău și Brașov”, așa cum se arată pe pagina dedicată campaniei - https://www.zidebine.ro/proiect/perna-cu-tihna-12

3. Despre zodii, la o cafea cu Neti Sandu. Cum spuneam, energia bună începe de la noi. Așa că de ce să nu facem și pentru noi un gest mic, care să ne aducă bucurie și să ne încarce cu gânduri frumoase, pe final de an? Bradul românesc de cafea 5 to go a scos în luna noiembrie o ediție concept de pahare, colecția cu zodii, într-un parteneriat cu Neti Sandu. Vezi ce mesaje găsești cu zodia ta, amuză-te și ia-ți doza de bună dispoziție zilnică!

4. Fă o bucurie cu o jucărie! O inițiativă care ne bucură și pe noi, dar și pe cei mici, din centrele de plasament. Antrenoarea de fitness Diana Stejereanu ne propune ca până în Crăciun să ne antrenăm gratis împreună cu ea, la sală, în schimbul unei jucării pe care s-o donăm pentru un copil. Ce poate fi mai simplu și mai frumos de atât? Primim și oferim, un schimb tare bun! Dacă nici așa nu închei anul pe energie, atunci cum?

5. Susține și tu igiena în școli! Încă mai există școli cu toate în curte în România lui 2020. Trist, dar adevărat. Ce putem face noi? Să înscriem în campania ”Domestos susține igiena în școli” instituții de învățământ despre care știm că se află în această situație, într-una dintre cele 3 categorii de concurs – pentru construire, modernizare sau pentru set de produse de igienizare. Gândește-te bine, poate în satul bunicilor să fie o astfel de școală? Dă de veste și prin doar câteva informații și fotografii veridice poți schimba în bine viața unor elevi, atunci când vor reveni la școală și lupți, astfel, pentru dreptul lor la igienă și siguranță! Dacă nu, mai ai o variantă - poți dona către Crucea Roșie Română pentru această cauză. Mai multe, pe www.domestos.ro și pe site-ul www.crucearosie.ro, pagina dedicată campaniei.

Featured foto by aanbetta via Shutterstock