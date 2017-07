Despartirea de persoana iubita cu care ai creat atatea amintiri frumoase de-a lungul timpului nu este usor. Insa atunci cand celalalt considera ca locul lui nu mai este alaturi de noi, ne putem agata de ceva ce nu mai este sau putem accepta situatia, cu iubire. Iata sapte trucuri care te vor ajuta.

Trucuri care te ajuta sa treci peste o despartire

Foto: Sergey Nivens, Shutterstock

1. Practica recunostinta

In fiecare dimineata, cand te trezesti, gandeste-te la cateva lucruri pentru care te simti recunoscatoare. Poate fi ceva simplu precum patul confortabil in care dormi, starea ta buna de sanatate, prietenii pe care ii ai. Aceasta perioada a vietii tale va fi agitata. Uneori, totul iti va parea gresit si te vei simti trista sau suparata sau nu vei putea gandi cum trebuie. In alte zile, te vei simti libera si gata sa cuceresti lumea. Recunostinta te va ajuta sa mentii aceasta stare.

2. Respira

Invatand sa inspiri binele si sa expiri raul te va ajuta sa navighezi in apele tulburi ale sentimentelor tale. Respira adanc pentru a te curata si calma dar si inaintea unor momente mai dificil de gestionat precum o intalnire cu fostul sau mersul la tribunal (in cazul divortului). Inceaca modelul 4-4-4. Inspira timp de 4 secunde, tineti respiratia timp de 4 secunde si apoi expira timp de 4 secunde.

3. Renunta la asteptari

Fie ca este vorba de custodia copilului sau de recuperarea lucrurilor tale din apartament, nu avea astptari. Te va salva de la dezamagire. Conform budismului, dorinta provoaca suferinta. Dorinta de a obtine un anumit rezultat este creeaza asteptari, iar asteptarile neimplinite duc la dezamagire. Imbratiseaza necunoscutul acestei faze a vietii tale. Orice s-ar intampla, esti capabila sa ii faci fata. Ai incredere in tine.

4. Bucura-te de libertate

Esti libera sa faci ce doresti, sa calatorestu si te intalnesti cu oameni noi. Bucura-te de aceasta libertate. Deschizi un capitol complet nou in viata ta. Ce anum visezi sa faci? Ce anume iti hraneste sufletul?