Oricat de mult am investit intr-o relatie de cuplu sau ne-o dorim, oricat ne temem de singuratate, este mai bine sa il lasam sa plece atunci cand sufletul nostru este nefericit. Iata opt semne care te pot pune pe ganduri si semnala ca este momentul sa pui capat relatiei.

1. Esti intotdeauna de vina

Intr-o relatie sanatoasa, ambii parteneri sunt dispusi sa elimine orice neintelegere care apare intre ei. Daca partenerul tau nu este dispus sa isi asume nimic si arunca vina pe tine este un semn sigur ca navigati in ape tulburi.

2. Lucrurile nu par sa se imbunatateasca

Orice relatie are suisuri si coborasuri. In unele zile toleranta noastra este mai scazuta, uneori suntem tristi, alteori bucurosi. Hormonii ne afecteaza si emotiile ne modeleaza realitatea. Insa daca certurile si neintelegerile persista, este cazul sa te intrebi daca aceasta relatie este pentru tine.

3. Ai fantezii dese cu alti barbati

Recunoaste! Atunci cand esti indragostita, nici nu observi abdomenul cu patratele ale instructorului tau de fitness. Insa daca visezi la acesta zi si noapte, ceva nu este in regula. Desigur, o mica fantezie din cand in cand este complet normala. Insa daca ai fluturi in stomac atunci cand te gandesti la colegul tau de serviciu, este ca si cum iti inseli partenerul in plan emotional.

Atunci cand simti ca ceva nu functioneaza, asculta-ti instinctele. Daca simti ca partenerul tau nu este persoana cu care vrei sa-ti petreci restul vietii, probabil ca ai dreptate. Cand descoperi ca te fortezi sa il iubesti si sa ii fii aproape, relatia este deja o povara pentru tine.

5. A disparut atractia fizica

Fiecare cuplu trece prin urcusuri si coborasuri, mai ales cand ambii parteneri au un program foarte incarcat si sunt obositi. Cu toate acestea, contactul fizic, atingerile, imbratisarile, sexul sunt foarte importante. Daca acestea au disparut si nici nu le duci lipsa in relatia cu el, poate ca este momentul sa ramaneti doar prieteni.

6. A disparut si bunatatea

Acolo unde este iubire, este si bunatatea. Bunatatea este, in general, ceea ce face ca o relatie sa se dezvolte. Este exprimata prin blandete si bunavointa fata de celalalt. Bunatatea se manifesta in multe forme. Este dorinta de a ierta greselile si defectele celuilalt, toleranta pe care o manifesti fata de obiceiurile enervante, sprijinul, admiratia, respectul, dedicatia si angajamentul. Faptul ca acestea sunt inlocuite de furie si iritare reprezinta un semnal de alarma.

7. Nu te mai respecta

O persoana isi dezvaluie adevaratul caracter si sentimentele pentru tine prin felul in care te trateaza. Iubirea implica respect. Acesta nu este negociabil.