Ochii sunt primii pe care ii observam pe chipul cuiva si spun mai multe despre un om decat o fac gesturile sau cuvintele. O singura privire poate fi de ajuns ca sa cuceresti pe cineva ori sa-i retezi aripile iubirii. Forma lor, dar mai ales culoarea ofera informatii pretioase despre felul tau de-a fi, despre energia pe care o porti in suflet, dar si despre compatibilitatea cu alte persoane.

Compatibilitate in dragoste in functie de culoarea ochilor

Caprui, albastri, verzi, acestea sunt cele trei culori principale pe care le pot avea ochii nostri. Sigur, rareori ele sunt culori 100% pure, nuanta ochilor fiind rezultatul unui amestec complex de melanina si alti pigmenti. Exista combinatii infinite si fascinante de verde-caprui, gri-albastrui, negru, chihlimbar, chiar violet, insa intotdeauna o culoare este predominanta. Iata ce semnifica fiecare!

1. Ochii caprui

foto: Malyugic, Shutterstock

Predominanti oriunde ne uitam in jur, apartin persoanelor analitice, amabile, blande, generoase, comunicative, sociabile. Daca ai ochi caprui, rabdarea te ajuta sa ajungi unde iti doresti. In dragoste, nu-ti lipsesc pretendentii, mereu ai in preajma admiratori. Daca ai in viata ta o persoana cu ochi albastri, prezenta ei iti aduce fericire, o percepi ca pe o binecuvantare venita de sus. Te completeaza si nici nu te vezi traind fara ea. Cand esti la pamant, acest partener iti da energie, te ridica de jos si te motiveaza. La randul tau, ii oferi siguranta si incredere, esti docila, receptiva si dispusa la compromisuri de dragul cuplului. Faceti echipa buna si aproape ca nu exista obstacol peste care sa nu puteti trece impreuna.