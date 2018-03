foto: Alohaflaminggo, Shutterstock

Poate ca la inceput prezenta lui te va face sa treci cu vederea faptul ca iti calci pe suflet. Insa in timp, iti vei pierde stralucirea iar el te va trata ca pe o carpa. Mai dureros decat asta va fi faptul ca, in acest proces, te vei fi pierdut pe tine. Pentru a evita sa ajungi aici, nu renunta in ruptul capului la urmatoarele cinci lucruri de dragul unei relatii.

1. Dreptul tau de a alege oamenii din viata ta

Esti o fiinta sociala iar in viata ta nu exista doar partenerul tau ci si alti oameni importanti precum familia si prietenii. Daca ti se interzice sa te intalnesti cu aceste persoane, este un semn sigur de manipulare si obsesie. Nu te lasa atrasa in acest tip de relatie.

2. Libertatea ta de a spune ce crezi si de a-ti lua propriile decizii

Sa ai propria voce intr-o relatie si sa poti exprima liber ceea ce crezi este o modalitate de a inspira cealalta persoana sa iti respecte individualitatea, adevarul vostru si credintele tale. Desi compromisurile sunt inevitabile intr-o relatie, nu ii permite partenerului sa iti ia din putere. Invata sa oferi, dar nu te lasa folosita. Spune-i ce crezi si simti intr-o anumita situatie.

Nu permite nimanui sa te impiedice sa faci lucrurile care iti pot aduce linistea sufleteasca si fericirea. Doar pentru ca esti intr-o relatie, nu inceeta sa canti ka dus cantecul tau preferat sau sa renunti la practica yoga. Viata isi pierde din farmc atunci cand o traiesti dupa cum vor altii.

4. Obiectivele tale

Da, aveti obiecive comune in ceea ce priveste relatia insa acestea nu trebuie sa afecteze obiectivele tale de viata si urmarea propriei tale cai. Scopul vietii tale este important. O persoana care te iubeste te va sprijini foarte mult si nu te va convinge sa urmezi ceva ce nu consideri ca este potrivit pentru tine.

5. Respectul vostru de sine

Stabilirea unor granite precise reprezinta o modalitate de a-i transmite celeilalte persoane faptul ca te respecti. Poti face anumite compromisuri dar nu in privinta respectului de sine. Altfel, vei fi perceputa ca o persoana slaba care poate fi manipulata cu usurinta sau abatuta oricand de la propria cale.