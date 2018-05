Fii în primul rând tu fericită dacă vrei să îl faci fericit și pe celălalt. Iar ca tu să fii fericită și împlinită trebuie să faci ceea ce îți place, să te mai răsfeți din când în când, mai pe scurt... să nu uiți să te pui pe primul loc din când în când. Fii puțin misterioasă și lasă-i pe toți să se întrebe care este secretul fericirii tale.

Lucruri la care să nu renunți de dragul unei relații

1. Să ai grijă de tine. Te surprinde că spun asta? Te întrebi dacă chiar este posibil așa ceva? Ei bine, este cât se poate de posibil. Aș putea spune că am fost chiar și eu tentată la un moment dat, din cauza confortului din relație, să nu mai am grijă de mine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu mă mai îmbrăcam cu haine în care să mă simt feminină și atrăgătoare, așa cum o făceam înainte,nu mă mai machiam atât de des și nici nu îmi mai aranjam mereu părul. Dacă el mă plăcea, ce rost mai avea să pun altceva în afară de un tricou pe mine și o pereche de teniși în picioare?! Și sunt multe femei în situația mea. Să nu cazi și tu în capcana asta! Ai grijă de tine în fiecare zi – te va face pe tine să te simți bine și să ai încredere în tine, dar și pe el să fie recunoscător în fiecare zi că te are.

2. Să faci lucruri pentru tine. Când ești într-o relație îți dorești să faci toate lucrurile cu el, ba mai mult, ești dispusă să renunți la ce îți place ție și să te dai după cum îi place lui. Dar știi ce o să se întâmple atunci când el nu o să renunțe la obiceiurile lui cu prietenii sau pe care le are singur? Vei acumula frustrări. Vei regreta și te vei întoarce puțim împotriva lui pentru că el nu este dispus să se sacrifice pentru tine, așa cum o faci tu. Crede-mă, el face bine ce face. Așadar, nu renunța nici tu la întâlnirile cu prietenele, la ieșirile la film cu cea mai bună prietenă, la mersul cu bicicleta când vine căldura, la cărțile care ți-au fost întotdeauna cele mai bune prietene. O relație de cuplu rezistă fericită atunci când femeia și bărbatul își respectă intimitatea și nu au nevoie unul de celălalt pentru a se bucura de viață.

3. Să cunoști oameni noi. Și când spun oameni noi nu mă refer la prietenii lui. Fii deschisă și acceptă în preajma ta oameni de calitate, oameni care nu au un interes ascuns și de la care ai ce învăța. Nu te băga într-o bulă în care îi mai primești din când în când pe cei din familie și câte o bună prietenă. Zâmbește și comunică. Ah, și încă ceva: învață să accepți complimentele!

4. Lucrează la încrederea în propria persoană. Din diferite motive, unele dintre femeile implicate într-o relație ajung într-un punct în care își pierd încrederea în propria persoană. Asta se va vedea atât în relația de cuplu, cât și în relația cu ceilalți, ceea ce va face imposibilă pentru ele o posibilă separare de partener. Acum că știi asta, mergi în oglindă, alege una dintre trăsăturile tale fizice care îți place cel mai mult și fă un exercițiu de admirație. În fiecare săptămână alege altceva, iar dacă nu ți-a plăcut niciodată părul tău, pune-i o mască, vopsește-l, dă-l cu produse de strălucire și peste câteva săptămâni îl poți alege pe el ca fiind ceva ce admiri foarte mult la tine. Fii mândră de tine!

5. Răsfață-te. Cumpără-ți lunar o hăinuță sau un accesoriu de care ai nevoie. Mergi la salon și bucură-te de un tratament al părului sau de o manichiură de sezon. Cumpără-ți prăjitura preferată. Tânjești de ceva timp după o rochie sau o pereche de pantofi care costă cât jumătate de salariu și te-ai gândit mereu că mai bine faci altceva cu banii ăia... ce se poate întâmpla rău dacă îți satisfaci această dorință?