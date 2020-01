16 citate superbe despre iubire și viață de la Marcel Proust

Marcel Proust a încântat generații de-a rândul cu cărțile sale și a aprins imaginația prin personajele pe care le-a creat.

Un maestru al condeiului și un permanent îndrăgostit, scriitorul a trait iubirea cu patimă, la fel cum a scris.

1. Femeile frumoase ar trebui să atragă atenţia mai ales bărbaţilor lipsiţi de imaginaţie.

2. Realitatea nu se formează poate decât în memorie.

3. Amintirea lucrurilor trecute nu este în mod necesar amintirea lor aşa cum au fost.

4. Timpul de care dispunem în fiecare zi este elastic; pasiunile pe care le încercăm îl dilată; acelea pe care le inspirăm îl îngustează şi obişnuinţa îl umple.

5. În dragoste, este mai uşor să renunţi la un sentiment decât să pierzi o obişnuinţă.

6. Atât în neliniştea dureroasă cât şi în dorinţa fericită, iubirea este cerinţa unui tot. Ea nu se naşte şi nu rezistă decât dacă o parte rămâne de cucerit. Nu iubim decât ceea ce nu posedăm în întregime.

7. Caută să rămâi aşa cum eşti, reînsufleţind mereu faptele şi cuvintele tale cu o gândire creatoare, nelăsând niciun loc convenţiei, pentru că ceea ce credem că e un simplu fapt monden sau o simplă răutate, este de fapt moartea spiritului.

8. Înţelepciunea nu o primim. Trebuie a o descoperi pentru noi înşine, în urma unei călătorii pe care nimeni nu poate să o facă pentru noi.

9. În tinereţe, un bărbat visează să posede inima femeii pe care o iubeşte; mai târziu, simţământul că posedă inima unei femei îi este îndeajuns pentru a se îndrăgosti de ea.

10. Să le fim recunoscători celor care ne oferă fericire; ei sunt acei grădinari fermecători care fac sufletele noastre să înflorească.

11. Dragostea este spaţiul şi timpul măsurate cu inima.

12. Ne îndrăgostim în toate etapele vieţii, dar iubim doar o dată.

13. Fiinţa pe care o iubim şi care ne iubeşte ne pare insuportabilă.

14. Iubirea e dovada evidentă că realitatea contează foarte puţin.

15. Tremurăm întotdeauna doar pentru noi înşine, doar pentru cei pe care îi iubim. Cât suntem de siguri pe noi, cât suntem de liniştiţi şi de îndrăzneţi în preajma lor, când fericirea noastră nu mai este în mâinile lor!

16. Nu există linişte în iubire, pentru că ceea ce obţinem e întotdeauna punctul de plecare spre noi dorinţe.

