Câteodată, când pun mâna pe o carte bună, mă pierd în paginile ei și uit de lume. Ceea ce, uneori, face tare bine la cap. Mai ales dacă realitatea din jur tinde să favorizeze apariția anxietății.

1. Cartea pierduta a vrajitoarelor

In inima Bibliotecii Bodleiene din Oxford, profesorul universitar Diana Bishop descopera in cursul cercetarilor ei un manuscris alchimic – Ashmole 782 – aflat sub o vraja. Desi se trage dintr-un neam vechi si celebru de vrajitoare, Diana a renuntat de mult la mostenirea familiei sale in favoarea cercetarii universitare si a unei vieti obisnuite, asa ca, dupa o analiza sumara, returneaza manuscrisul. Dar descoperirea ei pune in miscare o intreaga lume fantastica, atragand pe urmele sale deopotriva demoni, vrajitoare si vampiri. Printre ei se afla si Matthew Clairmont, un vampir genetician pasionat de teoriile lui Darwin, pe cat de periculos, pe atat de enigmatic. Relatia care se infiripa intre cei doi ameninta sa spulbere pacea fragila care domneste de secole in lumea lor.

O poveste romantica sofisticata si plina de suspans ii uneste in incercarea de a descoperi secretele manuscrisului, intre ale carui pagini se afla cheia unui trecut misterios si a unui viitor nesigur.