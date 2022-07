Pe vremuri se spunea că „rămânem fete bătrâne”, astăzi suntem asaltate de întrebări despre măritiș și copii, dar cert este că simțim la fel de tare presiunea societății când vine vorba despre viața noastră intimă, cu fiecare an cu care înaintăm în vârstă. Cu siguranță nu facem nimic greșit, însă am avea câteva direcții prin care am putea crește șansele de a întâlni acel bărbat al visurilor noastre.

Iată câteva motive care ne încetinesc în drumul nostru către cuplul ideal și ne țin departe de un partenerul lângă care am putea clădi relația la care sperăm. 5 Motive pentru care, poate, nu ți-ai găsit încă sufletul pereche Te-ai obișnuit prea mult să fii singură și îți este greu ca cineva să îți dea peste cap rutina Se spune că, pe măsură ce ne maturizăm, avem anumite tabieturi, ne facem o rutină față de noi înșine și uneori ne este destul de greu să acceptăm pe cineva în intimitatea noastră. Nu pentru că nu am dori, însă pur și simplu ne simțim în permanentă deranjați când avem pe cineva în casă și nu urmează ordinea stabilita de noi. Poate este timpul să lași ușile deschise și să fii gata să faci față schimbării. O relație necesită compromisuri de ambele părți și cu siguranță va schimba ritmul vieții tale. Nu reușeșți să te desprinzi de trecut Trecutul este cel care ne-a format, însă avem șansa oricând să schimbăm ceva în viața noastră prin două modalități: făcând alegerile potrivite nouă în prezent, chiar dacă uneori sunt incomode și stabilind ce anume dorim cu adevărat de la viitorul nostru. Rănile din trecut pot fi greu de vindecat, iar cele provenite din alte relații ne pot afecta viața socială actuală. Dacă simți că nu poți trece singură peste unele aspecte din trecutul tău, poți cere ajutorul unui terapeut specializat. Foto: Dmitry_Tsvetkov/ shutterstock.com Nu cauți în locurile potrivite Dacă după seviciu ieși cu o prietenă, apoi ai venit acasă, foarte probabil te învârți între aceiași oameni, iar ca să să îți bată la ușa nu va veni niciun Făt-Frumos. Citeste si: La ce trebuie să renunți în săptămâna 4-10 iulie ca să atragi... Poate este timpul să călătoreșți, să cunoști noi oameni, să practici cursuri, să mergi la diverse evenimente, concerte, festivaluri, să te integrezi în noi cercuri sociale. Într-o viață socială bogată, cunoscând cât mai mulți oameni, este posibil să găseșți o persoană cu adevărat interesantă pentru tine. Unele pretenții pot fi nerealiste În esență, nicio pretenție nu ar fi nerealistă când vine vorba despre viața noastră personală, însă este posibil ca o combinație între acestea să fie cu adevărat greu de găsit. Probabil omul și frumos și bun la toate nu s-a născut încă. Tocmai de aceea util pentru fiecare este să își stabilească cu claritate care sunt acele calități care îi conferă siguranțaemoțională, tandrețea și romantismul de care are nevoie. Separat ar trebui să știm care sunt limitele în ceea ce privește comportamentul celuilalt, limite peste care nu vom dori să trecem. Conturăm astfel mai ușor și mai clar ceea ce căutăm. Dincolo de ceea ce vrem, nu trebuie să uităm de emoții. Știm bine că uneori cineva ne cade cu tronc și ne trezește fluturi în stomac, chiar dacă nu știm aproape nimic despre acea persoană. Da, fii pregătită și pentru o dragoste la prima vedere. Deschide-ți inima și lasă iubirea să te răvășească. Îți este teamă să te implici total în relație Această teamă poate fi legată, așa cum am spus mai sus, de trecut. În gereal, rănile adânci lăsate de relaționarea intimă cu cineva ne determina să fim mai distanți și superficiali în noile relații. Însă totodată este posibil ca, la un moment dat în viața noastră, să fugim de unele responsabilități de cuplu. Nu pentru că nu am vrea să ni le asumăm, ci pentru că pur și simplu, în acel moment, viața noastră merge parcă într-o direcție pe care nu am dori să o pierdem. De exemplu poate suntem în plină ascensiune în carieră, poate ne-am propus să urmăm un curs sau să luăm un job într-o altă țară, poate vrem să ne mutăm. Aceste planuri mari nu ne lasă întotdeauna să ne implicăm profund într-o relație. Însă, chiar și așa, putem avea norocul să iubim pe cineva care ne acceptă așa cum suntem, cu toate schimbările din viața noastră. Așadar, ajungem la același îndemn: lasă iubirea să pătrundă în viața ta, ține ușile inimii deschise și nu te teme de suferință. Foto articol: Look Studio/ shutterstock.com Vizionare placuta Kudika

