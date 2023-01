Iarta persoana care ti-a frant inima. Nu pentru ca ar merita, ci pentru ca sufletul tau are nevoie sa isi regaseasca linistea

Oamenii care au suferit din iubire au cel mai frumos si pur zambet.

Acesta este semnul pe care il asteptai. Este timpul sa ierti persoana care ti-a gresit, sa iti vindeci sufletul si sa mergi mai departe cu viata ta.

Uneori tii cu tot sufletul tau de o suferinta din trecut pentru ca iti este teama de ce iti rezerva viitorul. Insa este timpul sa renunti la ea deoarece doar asa ii permiti inimii tale sa se vindece cu adevarat.

Iarta pentru a putea sa mergi mai departe cu viata ta. Iarta pentru a putea sa faci un pas in fata si sa lasi durerea in spate. Iarta pentru a te vindeca cu adevarat.

Ce este iertarea?

Iertarea inseamna lucruri diferite pentru fiecare om. Insa, in general, aceasta implica o decizie intentionata de a renunta la resentimente, la furie si la emotii negative cu privire la o anumita persoana si faptele sale savarsite impotriva ta.

Atentie! A ierta nu inseamna, neaparat, si a uita. Amintirea faptului ca te-a ranit ar putea sa fie intotdeauna cu tine, intiparita adanc in sufletul tau. De asemenea, iertarea nu inseamna a scuza raul care ti-a fost facut si nici nu presupune vreo impacare cu persoana care te-a ranit. Insa iertarea te poate ajuta sa te eliberezi de toate gandurile dificile pe care le ai cu privire la adresa acestei persoane. Uneori, iertarea poate duce chiar la sentimente de intelegere, empatie si compasiune pentru cel care te-a ranit.

Iertarea aduce un fel de pace in sufletul tau, pace care iti permite sa te concentrezi numai si numai asupra ta si care te ajuta sa mergi mai departe cu viata ta.

Care sunt beneficiile iertarii?

Renuntarea la ranchiuna si amaraciune poate face loc linistii in viata ta. Iata care sunt cele mai importante beneficii ale iertarii:

- alegi sa lasi trecutul in spate si sa te concentrezi pe momentul prezent;

- alegi sa incepi sa iti vindeci cu adevarat inima ranita;

- alegi sa renunti la toata ura acumulata in sufletul tau;

- alegi sa iti faci planuri pentru viitor.

De asemenea, iertarea poate duce la:

- relatii mai sanatoase, mai sincere, mai mature;

- sanatate mintala imbunatatita;

- mai putina anxietate;

- mai putin stre;

- mai putine simptome de depresie;

- un sistem imunitar mai puternic;

- imbunatatirea sanatatii inima;

- stima de sine crescuta.

Ce se intampla daca nu poti ierta pe cineva?

Iertarea este un exercitiu foarte greu - mai ales daca persoana care te-a ranit a fost cea care in care aveai cea mai mare incredere. In cazul in care simti ca nu poti ierta pe cineva, incearca aceste trucuri:

- practica empatia - incearca sa vezi situatia din punctul de vedere al celeilalte persoane;

- intreaba-te despre circumstantele care au determinat-o pe aceasta persoana sa se comporte in felul in care a facut-o. Poate ca si tu ai fi reactionat similar daca te-ai fi confruntat cu aceeasi situatie;

- gandeste-te la momentele in care altii te-au iertat;

- scrie intr-un jurnal tot ceea ce simti - acest exercitiu te poate ajuta sa te eliberezi mai usor de gandurile negative;

- fii constienta de faptul ca iertarea este un proces ce nu se intampla peste noapte.

foto main Iuliia Khabibullina, Shutterstock

