Sfaturi pentru viața în doi: Păstrează armonia în cuplu!

Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să menții iubirea în relația ta!

Iubirea reprezintă un sentiment greu de definit, despre care se spune că este simțit doar o dată în viață. Adevărul este că iubirea apare în multe forme și variante, care diferă de la o vârstă la alta, și care se poate dezvolta sau, dimpotrivă, se poate pierde. Dacă te afli într-o relație și îți dorești să ai parte de acea dragoste ca în povești, atunci urmează sfaturile noastre și bucură-te de clipe inedite alături de partenerul tău.

Vorbește deschis despre sentimentele tale!

Comunicarea este unul dintre cele mai importante aspecte într-o relație, fie ea sentimentală sau de prietenie. Fără a discuta cu omul din fața ta, nu vei reuși niciodată să rezolvi problemele sau frustrările inter-umane.

Relațiile implică mulți factori, de la respect și până la interacțiune fizică. Deși în primele luni oamenii se dedică foarte mult persoanei iubite, pe parcursul anilor cele mai importante aspecte se diminuează. De exemplu, recent am discutat cu o persoană care este căsătorită de aproximativ 10 ani și care susține că nu mai simte aceeași dragoste nici măcar în procent de 10%. Întrebată de ce este în acest punct, ea a răspuns simplu: Nu mai există comunicare. Atunci, am venit cu o soluție: spune-i partenerului de viață ce simți, cum simți și discutați pe baza problemei. Acest lucru le-a salvat căsnicia.

Astfel, este esențial ca într-o relație fiecare persoană să își exprime clar sentimentele, pentru a nu se ajunge la diminuarea energiilor pozitive în cuplu.

Nu ascunde lucruri de partenerul tău!

Din punctul meu de vedere, sinceritatea este cea mai mare calitate pe care un om trebuie să o posede. Atunci când lucrurile nu sunt reale, când emoțiile nu sunt exprimate precum sunt simțite, iar bucuriile vieții dispar din cauza stereotipurilor impuse de societate, relațiile nu funcționează.

La un moment dat mă întâlneam cu un tip. Am ieșit de câteva ori în oraș, iar cu fiecare plimbare în aer liber sau cină la restaurant, descopeream un bărbat rigid, destul de impunător, care nu găsea niciodată o problemă în viața lui sau a celor din jur. M-a impresionat acest lucru, însă nu a durat mult timp.

După ce am început o relație, am realizat că băiatul de care mă îndrăgostisem nu era tocmai așa cum îmi imaginam. Sinceritatea lui era adânc îngropată, iar pe stradă purta o mască de care nu aveai cum să nu te atașezi. Totuși, „costumul” nu a putut fi purtat mult timp, motiv pentru care atunci când i-am descoperit personalitatea, am fost extrem de dezamăgită. Era cu totul diferit de iluzia pe care o afișa în spațiul public, deci relația s-a terminat înainte ca flacăra iubirii să se aprindă cu adevărat.

Dacă îți înșeli partenerul, te înșeli pe tine!

Trădarea este unul dintre acțiunile cele mai grave pe care un om din jurul tău poate să îl facă. Atunci când persoana dragă îți calcă pe respect, pe încredere și dă cu piciorul relației voastre, trebuie să conștientizezi că nu merită să fie în viața ta.

Recent am trecut printr-o astfel de experiență, iar morala poveștii este cât se poate de surprinzătoare. Mă aflam într-o relație de câteva luni cu un om de care eram fascinată, lucrurile mergeau grozav, chiar nu mă așteptam să fie ceva în neregulă în acest tip de interacțiune.

Însă, după cum se spune, la ceea ce nu te aștepți, aia primești. Așadar, într-o zi, cum stăteam eu liniștită la laptop, primesc un mesaj: „Bă, ție nu ți-e rușine? Ți-o mai arzi mult cu John? Știi că suntem combinați?”. Mi-a picat fața. După ce am mai schimbat câteva mesaje cu gagica asta am realizat că omul meu era în două relații pararele. Atunci, amândouă am terminat-o cu el. Totuși, n-o să vă spun ce i-am făcut, că s-ar putea să se auto-sesizeze autoritățile, însă cert e că am realizat că trădarea este cel mai urât lucru pe care cineva ți-l poate face.

Sursă foto: Dusan Petkovic/Shutterstock

